Thibaut Bizien: « Si les associations meurent, la crise sociale va être terrible »

Les émeutes ont-elles eu des conséquences sur l’environnement ?

Nous avons beaucoup parlé des impacts économiques, mais il y a l’impact social, qui est dramatique. Dans mon entourage, des personnes se sont suicidées, ont perdu leur emploi, vivent très mal ce qu’il s’est passé. Et puis, il y a l’environnement, dont on a peu parlé, mais qui a été affecté à un niveau conséquent. Des centaines d’établissements, des centaines de maisons et des milliers de véhicules ont brûlé. Les incendies ont rejeté des particules fines dans l’atmosphère qui continuent de se balader et qu’on respire. Il y a une pollution globale à la fois des sols, où une partie des résidus de produits chimiques toxiques se sont infiltrés avec les pluies, des mangroves et du lagon, avec un impact sur les écosystèmes associés et la santé des Calédoniens.

Comment se porte Caledoclean et comment envisagez-vous les mois à venir ?

Nous sommes en difficulté. L’association a perdu 50% de son budget en un an. Des subventions non versées de 2023 ont été annulées, donc nous sommes endettés sur 2023 et 2024. Nous n’avons pas pu travailler pendant plusieurs mois et nous n’avons pas de visibilité sur l’année prochaine. La seule chose que l’on sait, c’est que nous avons eu la chance d’être retenus sur des appels à projets qui peuvent laisser entrevoir une activité pour 2025. Cela fait 12 ans que l’association existe, nous avons planté 160 000 arbres et ramassés 1 million de kilos de déchets.