Thérèse Waïa : « Le moteur a toujours été le terrain »

DNC : Le journalisme était-il pour vous une évidence ?

Thérèse Waia : Oui. Je voulais faire ce métier depuis l’enfance. En cours de français, à l’internat de Nédivin à Houaïlou, nous avions la possibilité d’interroger des gens avec un magnétophone à cassette, il fallait appuyer sur les touches play et rec en même temps ! J’ai trouvé ça formidable. J’ai toujours aimé la langue française, je lisais beaucoup et j’ai toujours voulu rapporter des histoires. Le saut a été franchi par le biais des accords de Matignon. Mon contrat de journaliste date du 16 septembre 1989.

Quel est votre souvenir le plus marquant ?

Quand je rentre pour la première fois dans ce monde. Quelques mois avant mon arrivée en classe de première au lycée Blaise-Pascal, on m’a proposé d’être speakerine. C’était l’ORTF à l’époque (Office de radiodiffusion-télévision française), la direction cherchait quelqu’un pour présenter les programmes. J’avais 16 ans et demi. La télé était encore en noir et blanc, il y avait les grosses caméras, j’étais impressionnée, mais, c’est drôle, je savais déjà que c’était ce métier que je voudrais faire plus tard. Je voyais les journalistes travailler, dont Joseph Caihe, le seul Kanak de la rédaction. Je me suis dit qu’il fallait que je me forme, ce que j’ai fait, et que je m’accroche.

Parmi les reportages réalisés à l’extérieur de la Nouvelle-Calédonie, la rencontre avec José Ramos-Horta, actuel président du Timor oriental, m’a beaucoup marquée. Il venait de recevoir son prix Nobel de la paix, en 1996. Il était en exil. J’ai été très touchée.

Vous êtes Kanak ayant exercé en Nouvelle- Calédonie. Comment imposer une distance par rapport aux sujets à traiter ?

La chaîne m’a laissé la latitude d’exercer mon métier. Toujours. En revanche, elle m’a donné des conseils pour raconter l’histoire, pour choisir les mots. La langue, c’est le fondement même d’une civilisation. Quand elle est riche, elle peut décrire les faits avec justesse. Je sais, de par mon éducation, qu’il faut être ouvert d’esprit. Après, les gens analysent comme ils le veulent. Mes oncles maternels m’ont dit, dès mes débuts, lors d’une coutume, que la seule attitude qui vaille est celle d’être humble.

J’ai toujours essayé de privilégier l’humilité, pour pouvoir accéder facilement aux gens, pour porter la responsabilité du traitement de l’information. On vous confie une information. Comment la partager ? Faire du sensationnel ou, au contraire, la décortiquer et rapporter aux gens ce qu’ils ne savent pas ? Cette question m’a toujours habitée.