[DOSSIER] Tenir pour ne pas tomber

Réunis au sein du collectif culture, l’Adamic, la FOL, le Chapitô, la Maison du livre, l’école du cirque et l’AFMI ont envoyé une lettre ouverte aux collectivités il y plus d’un mois et demi, demandant à ce que « les subventions soient versées », indique Nadège Lagneau. Et d’obtenir des réponses, qu’elles soient positives ou négatives, « afin de pouvoir se positionner ». Pour l’école du cirque, en grande difficulté, une solution serait en passe d’être trouvée. « La ville de Nouméa a dit que ce serait une priorité. »

Le Syndic’Art aussi a fait part de son souhait que les budgets prévus soient « gelés », et que ceux qui n’ont pas été utilisés soient redéployés, comme l’enveloppe dédiée au Festpac, à Hawaï, le déplacement ayant été annulé. Dans un second temps, l’organisation espère poursuivre les dossiers engagés concernant, entre autres, le statut des artistes, avec la mise en place d’une carte professionnelle et d’une grille tarifaire.