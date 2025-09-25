Tanéo augmente son nombre de rotations

Après six mois d’analyse de la fréquentation et des habitudes de déplacement de ses usagers, le réseau Tanéo va faire évoluer son service, dès le 1er octobre.

Première modification : l’augmentation de l’offre en milieu de journée, avec le retour d’une continuité de service de 5 heures à 18 h 30. Une façon de répondre aux « besoins accrus » présents dans certains quartiers. « En première instance, nous avons privilégié les travailleurs, donc nous ne faisions que les heures de pointe. Mais on se rend compte que le service a besoin d‘être effectué sur toute la journée », explique Yannick Fèvre, directeur général du Smtu, Syndicat mixte des transports urbains.

Une ligne supplémentaire – la P1 – va être mise en place à Dumbéa et plusieurs arrêts vont être ajoutés sur les huit lignes principales. Certaines, comme la L7, seront également étendues, avec une boucle vers le Mont-Mou, la P2. « Nous avons aussi modifié les horaires pour répondre aux besoins scolaires en travaillant avec le vice-rectorat. L’idée : faire en sorte que les horaires de bus aux arrêts les plus proches des collèges et lycées correspondent à l’heure d’entrée et de sortie. »

L’ensemble de ces ajustements sera expérimenté jusqu’à la fin d’année, avec possiblement d’autres modifications à venir. « Depuis le début de l’année, nous sommes en train de remonter le service en puissance, ce qui implique d’y aller étape par étape », souligne Yannick Fèvre.