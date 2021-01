Samedi, la Polynésie française a salué solennellement le maréchal des logis, Tanerii Mauri, 28 ans, mort le 28 décembre au cours de l’opération Barkhane au Mali. Lui et deux compagnons, Dorian Issakhanian, 23 ans, et Quentin Pauchet, 21 ans, ont péri dans la région d’Hombori à bord de leur véhicule blindé léger, touché par un engin explosif improvisé. Après une cérémonie religieuse, un hommage lui a été rendu devant le monument aux morts de l’avenue Pouvana’a a Oopa. Malgré son jeune âge, il avait déjà participé à de nombreuses opérations difficiles et avait été récemment mobilisé au Sahel. Deux autres soldats français, un homme et une femme, de l’opération Barkhane ont été tués le 2 janvier.