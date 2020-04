Près de 15 tonnes de matériel de protection sanitaire dont deux millions de masques en provenance de Shanghai ont pu être débarquées d’un appareil d’Air Tahiti Nui, lundi, à l’aéroport de Faa’a. Le reste de la commande, qui contient d’autres masques et des tests de dépistage, est prévue dans une autre rotation. Les opérations ont été retardées et rendues difficiles en raison des nouvelles directives des douanes chinoises, qui demandent désormais des certificats d’authenticité et de conformité, et de la pression mondiale sur ces produits. Un avion de continuité territoriale avec Paris doit également acheminer du matériel. La Polynésie française compte aujourd’hui 51 cas.

