Sur le fond, il a été apporté beaucoup plus de questions que de réponses. De fait, l’ensemble des acteurs sont parvenus à un consensus sur une liste de sept études. Pêle-mêle, elles consistent à vérifier la capacité du barrage à résister en cas de séisme, mesurer les effets des infiltrations sous le barrage, réaliser des études sur les risques de liquéfaction des matériaux situés sous le barrage, mesurer l’impact et l’écotoxicité des effluents marins, examiner les risques hydrogéologiques liés à la fosse minière, préciser le projet Lucy 2.0 ou encore réaliser une étude épidémiologique sur les salariés et les personnes vivant à proximité de l’usine ainsi qu’un état des lieux initial de l’environnement. Des études qui devraient prendre plusieurs mois et qui posent la question de la reprise avant leur réalisation. Un sujet qui inquiète les responsables de l’usine qui imaginent mal une reprise des activités à une échéance aussi longue.