Les taux de CCS en hausse

Le projet de délibération a été adopté en l’état. La CCS ou contribution calédonienne de solidarité passe donc de 1 à 1,3 % sur les salaires, les allocations de chômage ou encore les pensions de retraite et de 2 à 2,6 % sur les revenus du patrimoine, l’épargne ou les placements. Le taux de CCS reste en revanche à 5 % pour les revenus de capitaux mobiliers (parts, actions, obligations, bons de capitalisation, etc…) perçus par des sociétés non résidentes ou des établissements stables de sociétés non résidentes. Cette mesure devrait rapporter 1,9 milliard de francs, affecté à l’Agence sanitaire et sociale. Durant le vote, 27 élus se sont prononcés pour et 25 contre.