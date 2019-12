Les trois piliers La réforme du système de santé ne peut plus attendre. C’est en substance ce que le plan de sauvetage élaboré par le président du gouvernement signifie. Une stratégie que Thierry Santa est allé présenter aux élus du Congrès en insistant sur trois axes, trois chapitres complémentaires et aux temporalités différentes. D’abord l’apurement de la dette sociale, véritable urgence qui demande néanmoins encore quelques mois, ensuite, à court terme, des mesures de trésorerie pour 2020, enfin à plus long terme, l’évolution de la gouvernance du système de santé. L’apurement de la dette sociale Le déficit du Ruamm, devenu structurel depuis près de dix ans, a atteint des sommes colossales et s’établit à quelque 25 milliards de francs. Autour de ce fossé béant dans les comptes du système de santé se cristallise l’urgence : tant que la dette abyssale demeure, il semble impossible d’avancer. Pour en permettre le remboursement et retrouver une situation financière saine, Thierry Santa appelle de ses vœux un établissement calédonien notamment dédié à cet apurement. « La dette fait l’objet de discussions dans le cadre de ce nouvel établissement calédonien, précisait Thierry Santa, lundi matin. Il fera un emprunt qui permettra de rembourser la vieille dette et une taxe sera affectée à l’établissement pour le remboursement de la nouvelle dette auprès des organismes bancaires et sur un temps aussi court que possible pour ne pas impacter plus que nécessaire les contribuables. » Reste donc à élaborer cette taxe, une garantie de remboursement du prêt sans laquelle les organismes financiers ne s’engageront sans doute pas dans la démarche.

Sécuriser la trésorerie pour 2020 Plusieurs mesures d’urgence ont été évoquées. À commencer par le déblocage, dès le début de l’année, des 2,5 milliards restant sur les 4,5 votés par l’Agence sanitaire et sociale à son budget supplémentaire fin novembre. Près de la moitié avait été débloquée en urgence pour reprendre le paiement des acteurs privés de la santé dont les règlements avaient été suspendus par le Ruamm le 20 novembre. Autre piste évoquée par Thierry Santa, des prêts internes entre les régimes de la Cafat. Une option qui n’avait jusqu’alors pas eu cours pour préserver une étanchéité salutaire entre les différentes bourses. Reste que l’urgence prime et que la Cafat doit répondre à la demande du président du gouvernement : « C’est le conseil d’administration de la caisse qui choisira les régimes qui seront sollicités. De mon côté, précisait Thierry Santa, j’ai juste annoncé un besoin de financement de cinq milliards afin de ne pas connaître début 2020 de tension de trésorerie comme nous en avons connues en cette fin d’année. L’objectif est que tout fonctionne normalement pendant ces premiers mois et il faut cinq milliards de financement extérieur. Tout cela doit nous permettre de tenir les sept à huit mois nécessaires à la création de l’établissement calédonien et au fonds du financement de l’apurement de la dette. » Des ressources à plus long terme Pour compléter les mesures d’urgence, le plan de sauvetage compte actionner d’autres leviers parmi lesquels la généralisation d’un ticket modérateur ou encore un meilleur recouvrement des cotisations. Un point sans aucun doute positif pour les comptes du régime d’assurance maladie, mais qui ne suffit pas à long terme. Et pour améliorer les recettes, le président Santa compte également sur un accroissement annuel des cotisations de 1 % pendant 6 ans. Un objectif qu’il estime réalisable et basé sur une estimation de croissance annuelle calédonienne au même niveau. « Cet objectif est lié à tout ce que ce gouvernement essaie de faire pour relancer l’économie calédonienne, rappelait Thierry Santa à quelques heures de la séance du Congrès. L’idée est donc de se faire confiance ! » Confiance dans le projet de loi du pays visant à la relance économique, un texte qui a obtenu l’aval du conseil d’État et sera étudié le 30 décembre en séance publique au Congrès. Confiance dans l’efficacité du remboursement des taxes sur les stocks des entreprises permettant de réinjecter 4 milliards dans l’économie. Confiance dans la décision de l’Institut d’émission d’outre-mer de débloquer 17 milliards de francs pour les banques calédoniennes au profit du financement de l’économie par les entreprises ou les particuliers. « Tous ces éléments-là sont destinés à relancer la machine économique calédonienne et, ainsi, 1 % de croissance ne me paraît pas exagéré pour les années à venir. » À ces ressources ponctuelles s’ajoute la taxe comportementale sur les produits sucrés votée la semaine dernière par le gouvernement dont la recette sera affectée à l’Agence sanitaire et sociale, en partie pour financer la prévention, en partie pour abonder les finances du Ruamm.