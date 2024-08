[DOSSIER] « Survivre ne suffit pas, l’art est fondamental dans une société en bonne santé »

Conteurs, artistes plasticiens, magiciens, danseurs… Durant la crise, ils ont mis à profit leur art pour rassembler de nouveau la population.

Il y a deux mois, leur prestation avait été particulièrement remarquée sur les réseaux sociaux. Doté d’un nez de clown, d’une perruque et d’un ukulélé, le comédien André Luserga déambulait dans les rues de la Vallée-du-Tir, accompagné du conteur Sylvain Lorgnier. Entonnant la célèbre chanson « Il en faut peu pour être heureux », les deux artistes avaient réussi à ramener à eux plusieurs résidents du coin, dansant à leurs côtés. Une scène qui tranchait avec l’environnement délabré du quartier, alors en proie aux exactions.

Aujourd’hui, ils ne s’essoufflent pas et sont quelques-uns à continuer de faire vivre la culture en partageant leur art. Et ce, malgré des situations de vie parfois compliquées en raison de la crise. Tout comme André Luserga et Sylvain Lorgnier, Guy Raguin a été l’un des premiers à se mobiliser « sur le terrain », enchaînant « deux à trois spectacles par jour » dans plusieurs quartiers. « J’ai une arme fatale, c’est mon sourire et ma bonne humeur, et je voulais leur apporter cela », partage celui-ci.

Durant les cinq premières semaines d’émeutes, le magicien préféré des Calédoniens a ainsi réalisé ses prestations gratuitement, s’abreuvant de « sourires de toutes les couleurs » ainsi que de « pots de miel, légumes ou confitures » que les personnes lui donnaient à la suite de son spectacle. « C’était ça mon salaire », s’enthousiasme-t-il.