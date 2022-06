Prony Resources : « On s’y intéressera »

L’usine du Sud, qui émet un million de tonnes de CO 2 par an, s’est engagée à atteindre la « neutralité carbone » d’ici 2050, notamment en remplaçant le charbon par le solaire et le carburant des camions par de l’hydrogène. Compensera-t-elle le reste de ses émissions via des programmes comme celui de SudForêt ? « Cela demanderait des surfaces très importantes. Mais je ne dis pas que c’est impossible. On s’y intéressera », répond Sylvain David, responsable de la transition énergétique. À court terme, Prony Resources compte surtout « utiliser des technologies matures pour diminuer les émissions ». Et, à plus long terme, « il faudra que les clients soient prêts à payer le coût de la décarbonation. On veut que Tesla considère notre nickel vert. »

SudForêt a 10 ans

Depuis sa création, en 2012, 2 000 hectares ont été plantés. Le pinus, l’espèce la plus précoce, arrive à maturité en 30 ans : pour l’exploitation, il faudra encore patienter. Ricardo Pinilla rêve de planter systématiquement 300 hectares par an, ce qui créerait 160 emplois et aurait d’autres vertus à l’échelle du pays, estime-t-il. « On a énormément de foncier dégradé et on importe 90 % du bois de construction. Cette dépendance était déjà une fragilité, elle l’est encore plus avec la hausse du cours des matières premières, les difficultés du fret et la guerre en Ukraine. »