Dans un contexte de restrictions budgétaires, sans invités internationaux, un temps de préparation réduit et dans un format restreint, la 43e édition de la Foire de Bourail s’est avérée être un véritable succès. L’évènement a rassemblé 25 000 personnes sur deux jours. Le grand rodéo sur bœuf a été remporté par Julien Bertoni devant Jérôme Peraldi tous deux de Pouembout et sur chevaux par Gabriel Pages devant Bryan Verdegem (ARJB). Darryl Nasser et Kylian Voisin se sont imposés en stock, Darryl Nasser encore et Djemila Nasser en pole bending ; Darren Lacrose et Tiffany Montier en barrel race. Dans les concours bovins, se sont imposés, en pure race, Gyl Michelon et Lysie Fere (Droughtmaster) et Tony Gilles (mâle et femelle brahmane). La carcasse récompensée par le concours Ocef était un bœuf limousin en provenance de la station de Nassandou. Le plus beau stand de produits fermiers a été décerné au Petit Saint-Antoine, le plus beau stand horticole à Béatrice Ugolini, le plus beau stand artisanal à Warna. Naïma Ali Ben Ahmed et Florian Gavin ont été élus Miss et Mister JNC Foire de Bourail.