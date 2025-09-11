Structurer la lutte contre l’illettrisme en Nouvelle-Calédonie

Pour la septième année consécutive, les JNAI, Journées nationales d’action contre l’illettrisme, sont déployées sur le territoire, jusqu’au 15 septembre. Lundi 8, jour de lancement de l’évènement, la création du collectif Illettrisme NC a été officialisée dans les locaux du Giep, Groupement pour l’insertion
et l’évolution professionnelles, à Nouville.
Formé de plusieurs acteurs investis dans cette problématique – l’Institut de formation à l’administration publique, la Croix-Rouge, le Giep, la Direction du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, le Fonds interprofessionnel d’assurance formation, le vice-rectorat et l’École de la réussite –, ce collectif prend le relais de l’ancienne cellule de coordination des JNAI. Son ambition est de « se déconnecter des JNAI afin de réaliser un travail en continu, toute l’année », a indiqué Laurent Calleja, responsable du dispositif de formation préparatoire Spot, au Giep. Pour y arriver, deux objectifs ont été définis : structurer l’action collective de tous les acteurs, afin d’élaborer un parcours « allant du repérage des personnes illettrées jusqu’à la remédiation en passant par la formation » et mettre en place une nouvelle enquête sur la situation en Nouvelle-Calédonie.
La dernière étude, réalisée par l’Institut de la statistique et des études économiques en 2013, a montré que l’illettrisme concernait 18 % de la population calédonienne, soit environ 29 000 personnes. Des chiffres qui n’ont cependant pas « pris en compte la population carcérale et sans domicile fixe ». Une mise à jour des données permettrait, selon le collectif, d’orienter les politiques publiques sur cette problématique.