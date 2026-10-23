[DOSSIER] Stéphanie Geneix-Rabault : « Ce média est un levier de visibilité de tout un chacun »

DNC : Avez-vous constaté une augmentation de la consommation de podcasts ?

Stéphanie Geneix-Rabault : Je n’ai pas une visibilité sur l’ensemble de la Nouvelle-Calédonie, mais au niveau des étudiants avec lesquels je travaille, je vois que c’est un format qui intéresse beaucoup. Il faut dire que l’accès au numérique s’est étendu, donc il est plus facile de disposer des plateformes numériques. En ce qui me concerne, à partir de 2008, j’ai commencé à réaliser avec NC La 1ère des podcasts en compagnie de locuteurs de langues kanak. À l’époque, ça s’appelait des chroniques, pas encore des podcasts.

Par la suite, j’ai mis en place des podcasts avec les étudiants de l’université de la Nouvelle-Calédonie. J’ai pu constater que leur nombre s’est déployé depuis. Il y a aussi davantage de consommation de ce type de format. Alors qu’autrefois, je produisais un podcast par an avec les étudiants, j’en suis aujourd’hui à six ou sept. Ce sont eux qui sont demandeurs, car ils en consomment eux-mêmes dans la vie de tous les jours. Ils me disent que c’est un format qui touche les jeunes.

Il y a une accessibilité autant pour le consommateur que pour le producteur