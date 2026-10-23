[DOSSIER] Stéphanie Geneix-Rabault : « Ce média est un levier de visibilité de tout un chacun »

À l’origine des podcasts Vhalik, réalisés par des étudiants de l’université en collaboration avec NC La 1ère autour des langues et cultures océaniennes, Stéphanie Geneix-Rabault observe un intérêt croissant pour ce média. Elle anticipe un essor des podcasts dans les prochaines années.
DNC : Avez-vous constaté une augmentation de la consommation de podcasts ?
Stéphanie Geneix-Rabault : Je n’ai pas une visibilité sur l’ensemble de la Nouvelle-Calédonie, mais au niveau des étudiants avec lesquels je travaille, je vois que c’est un format qui intéresse beaucoup. Il faut dire que l’accès au numérique s’est étendu, donc il est plus facile de disposer des plateformes numériques. En ce qui me concerne, à partir de 2008, j’ai commencé à réaliser avec NC La 1ère des podcasts en compagnie de locuteurs de langues kanak. À l’époque, ça s’appelait des chroniques, pas encore des podcasts.
Par la suite, j’ai mis en place des podcasts avec les étudiants de l’université de la Nouvelle-Calédonie. J’ai pu constater que leur nombre s’est déployé depuis. Il y a aussi davantage de consommation de ce type de format. Alors qu’autrefois, je produisais un podcast par an avec les étudiants, j’en suis aujourd’hui à six ou sept. Ce sont eux qui sont demandeurs, car ils en consomment eux-mêmes dans la vie de tous les jours. Ils me disent que c’est un format qui touche les jeunes.
Il y a une
accessibilité autant pour
le consommateur que pour
le producteur
Pourquoi le podcast plaît-il particulièrement aux jeunes ?
Aujourd’hui, j’ai l’impression que très peu d’entre eux regardent la télévision. Ils sont très connectés aux réseaux sociaux et consomment beaucoup de séries. Dans le podcast, on retrouve un peu cette dimension « série », avec un fil rouge et ce rendez-vous régulier qu’on apprécie retrouver. Mes étudiants aiment les podcasts qui touchent aux langues et cultures, mais pas seulement. J’ai remarqué qu’ils apprécient tout ce qui concerne les minorités sociales, comme des témoignages d’Océaniennes ou des communautés LGBTQIA+. Les contenus touchant à la musique aussi, énormément.
Qu’est-ce que ce format permet de faire que les médias traditionnels, comme la télévision, la presse ou la radio, ne permettent pas forcément ?
Pour le consommateur, le podcast ne nécessite pas de regarder son écran, on peut l’écouter à la demande, en marchant, par exemple. Généralement, il est gratuit. Il n’y a pas la contrainte du décalage horaire non plus et l’obligation de se connecter à une heure fixe, comme pour la télévision.
Pour le créateur de contenu, c’est également un format très accessible. Dès lors qu’une personne est formée à la construction de podcasts, il est très facile de les diffuser avec, en plus, des coûts bien moindres que pour d’autres formats. En dehors des grands médias nationaux ou internationaux, le podcast permet d’avoir voix au chapitre et d’embrasser des sujets qui nous parlent, en le faisant à sa façon, en dehors des normes d’usage.
Donc il y a une accessibilité autant pour le consommateur que pour le producteur. Je pense que cet élément va participer à une augmentation encore plus grande du nombre de podcasts prochainement.
Il permet une plus grande liberté de ton…
Oui, tout à fait. C’est vraiment un média de proximité. Celui qui écoute un podcast a l’impression d’être proche de celui qui s’exprime, un peu comme avec un ami. Selon le thème choisi, on a davantage accès au parcours, aux doutes et réflexions du podcasteur. Généralement, c’est une parole plus incarnée et plus crédible, plus proche de l’auditeur. Ce n’est pas une communication provenant des hautes sphères, assez éloignée de nous. Il est donc facile de s’y identifier, car on peut y retrouver la parole de toutes et tous et pas forcément uniquement de célébrités. Il est possible de s’en saisir également pour valoriser les talents des uns et des autres. C’est un levier de visibilité de tout un chacun.
Existe-t-il des freins à son développement sur le territoire, selon vous ?
Oui, je pense qu’il y en a encore. Une fracture numérique demeure. Une fracture en termes d’accès au numérique, mais aussi dans les usages des outils numériques. C’est un premier frein, lorsqu’on souhaite se lancer en autonomie.
Propos recueillis par Nikita Hoffmann