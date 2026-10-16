Stéphane Séjourné : « Créer des liens durables entre les producteurs calédoniens et les acheteurs européens »

Stéphane Séjourné prononcera une allocution au Congrès lundi après-midi puis visitera la SLN, avant la signature d'un protocole d’accord le lendemain avec le gouvernement. © Dursun Aydemir / Anadolu via AFP

De ce samedi 17 au mardi 20 octobre, Stéphane Séjourné, vice-président exécutif de la Commission européenne chargé de la prospérité et de la stratégie industrielle, rencontrera et échangera en Nouvelle-Calédonie sur les perspectives à tracer dans le domaine de l’exploitation du nickel avec l’Europe.

DNC : Vous venez en Nouvelle-Calédonie pour signer avec le gouvernement un accord de coopération sur les matières premières critiques. Au-delà de la portée politique de cet accord, qu’est-ce qui va changer concrètement pour la filière nickel calédonienne ?

Stéphane Séjourné : Cet accord, c’est une nouvelle ambition pour l’Europe avec la Nouvelle Calédonie.

Nous affirmons une chose simple : l’Europe veut faire de la Nouvelle-Calédonie un fournisseur privilégié de matières premières critiques. Nous voulons que l’Europe devienne un partenaire privilégié pour ses investissements, ses financements et ses débouchés industriels. Concrètement, nous allons rapprocher nos administrations, nos experts, nos entreprises et nos institutions financières pour faire avancer les projets.

Nous voulons créer des liens durables entre les producteurs calédoniens et les acheteurs européens. Et notre ambition va au-delà de l’extraction. Nous voulons que davantage de valeur soit créée ici, en Nouvelle-Calédonie, notamment dans la transformation du nickel.

Nous partons d’ailleurs d’une première initiative : le projet CaledoNi a déjà été sélectionné comme projet stratégique par l’Union européenne. Nous travaillons désormais à réunir les conditions de sa concrétisation. Cet accord n’est pas un aboutissement. C’est le point de départ d’un travail concret, projet par projet, pour l’avenir de la filière.

L’Union européenne considère désormais le nickel comme une matière première stratégique et cherche à réduire ses dépendances. Quelle place la Nouvelle-Calédonie peut-elle réellement occuper face à des producteurs beaucoup plus compétitifs, notamment l’Indonésie ?

La Nouvelle-Calédonie a un atout que beaucoup de producteurs n’ont pas : elle est un partenaire de confiance pour l’Europe.

Aujourd’hui, nous avons compris les risques d’une dépendance excessive à quelques pays pour nos matières premières. La loi européenne fixe d’ailleurs des objectifs de diversification. Notre stratégie est donc de diversifier nos approvisionnements et de construire des partenariats solides et durables. Cela ne signifie pas que nous allons cesser d’avoir des relations commerciales avec l’Indonésie ou avec la Chine. Cela signifie que nous devons diversifier. Et que nous sommes prêts à agir pour mettre fin à nos dépendances et pour favoriser le nickel avec des standards environnementaux et sociaux plus élevés.

La Nouvelle-Calédonie a toute sa place dans cette stratégie. Elle dispose de ressources considérables, d’un savoir-faire industriel historique et de liens uniques avec l’Europe. Mais soyons lucides : la confiance ne dispense pas de la compétitivité.

Notre objectif est précisément de travailler sur les deux : ouvrir de nouveaux marchés européens au nickel calédonien et accompagner la transformation de sa filière. La Nouvelle-Calédonie doit pouvoir devenir l’un des piliers de la diversification européenne du nickel.

Nous devons sortir d’une logique où le seul prix décide de tout

La principale faiblesse du nickel calédonien reste son coût de production. L’Union européenne peut-elle créer les conditions permettant de valoriser davantage un nickel produit selon des standards sociaux et environnementaux plus exigeants ?

Nous devons sortir d’une logique où le seul prix décide de tout.

Quand un producteur investit pour respecter des exigences sociales et environnementales élevées, il doit pouvoir en tirer un avantage sur le marché. Sinon, nous pénalisons précisément ceux qui font les efforts que nous demandons. C’est un combat que je mène à l’échelle européenne : mieux reconnaître la qualité, la durabilité et la résilience de nos chaînes d’approvisionnement.

Nous travaillons également avec nos partenaires du G7 à une meilleure structuration des marchés des matières premières critiques, où certains acteurs peuvent utiliser leur position dominante pour exercer une pression considérable sur les prix.

Mais je ne veux pas donner de faux espoirs : les standards environnementaux ne suffiront pas, à eux seuls, à compenser les écarts de coûts. C’est pourquoi nous construisons des stratégies de diversification qui créeront nécessairement des marchés pour le nickel calédonien. Quand vous dites qu’il ne faut pas plus de 65 % de la consommation européenne venant d’un seul et même pays, vous forcez les entreprises à regarder d’autres fournisseurs.

Nous réfléchissons aussi à des mécanismes de prix qui soutiendront la diversification.

Vous défendez, au niveau européen, le principe d’une préférence européenne. Peut-elle s’appliquer au nickel calédonien alors que la Nouvelle-Calédonie est un PTOM, pays et territoire d’outre-mer, en dehors du marché intérieur ?

La Nouvelle-Calédonie a un statut particulier. Mais ce statut ne doit pas devenir un obstacle à notre rapprochement économique. Les Calédoniens sont citoyens européens. Le territoire entretient une relation privilégiée avec l’Union. Et nous avons un intérêt stratégique commun à développer nos chaînes de valeur.

Il faut naturellement distinguer le statut juridique du territoire et les règles qui s’appliquent à chaque instrument européen. Nous ne pouvons pas faire comme si la Nouvelle-Calédonie appartenait au marché intérieur.

Mais ma conviction est simple : notre stratégie de souveraineté industrielle doit aussi bénéficier à nos partenaires les plus proches, et notamment à nos territoires d’outre-mer.

C’est précisément le sens de l’accord que nous signons : donner une traduction économique concrète à cette relation privilégiée.

La Commission européenne ne va pas elle-même acheter du nickel calédonien. Quels sont les leviers concrets de Bruxelles ? Pourquoi les industriels calédoniens ne se sont-ils pas inscrits sur la plateforme européenne ?

Le rôle de l’Europe, c’est de créer les conditions pour que les contrats se signent, que les investissements se réalisent et que les projets deviennent viables. Nous disposons de plusieurs leviers.

D’abord, nous allons mettre en place un Centre européen des matières premières critiques, chargé de mieux identifier les besoins de notre industrie et de rapprocher les producteurs des acheteurs. À terme, il pourrait même intervenir directement dans les achats. En parallèle, des prix planchers pourraient aider la filière à se construire dans la durée.

Ensuite, nous voulons renforcer les obligations de diversification des approvisionnements des entreprises européennes. C’est une évolution majeure : elle doit créer de nouvelles opportunités commerciales pour des fournisseurs comme la Nouvelle-Calédonie.

Enfin, nous pouvons mobiliser notre expertise, nos programmes européens et nos institutions financières pour accompagner les projets. J’ai d’ailleurs mis en place, à Bruxelles, une équipe dédiée à nos projets stratégiques.

Je veux que les porteurs de projets calédoniens aient des interlocuteurs identifiés, capables de les accompagner dans la durée. J’ai déjà fléché 500 000 euros pour la Nouvelle-Calédonie.

L’un des objectifs est d’intégrer le nickel calédonien dans la chaîne de valeur des batteries de véhicules électriques. Mais la production européenne de batteries reste relativement faible. Existe-t-il de réelles opportunités ?

Oui, et c’est précisément parce que notre industrie des batteries est encore en construction que nous devons agir maintenant.

J’y ai mis toute mon énergie et des moyens financiers conséquents.

L’Europe développe une filière industrielle qui doit couvrir toute la chaîne de valeur : les matières premières, leur transformation, les composants, les cellules et le recyclage. La Nouvelle-Calédonie peut trouver sa place dans cette chaîne, notamment grâce à la production de nickel de qualité batterie.

C’est tout l’intérêt du projet CaledoNi, que nous avons sélectionné comme projet stratégique européen l’année dernière.

Notre objectif n’est pas simplement d’acheter du minerai calédonien. C’est de construire une chaîne industrielle qui relie la Nouvelle-Calédonie aux usines européennes.

Nous avons besoin d’acteurs qui s’engagent sur le territoire

Les usines calédoniennes cherchent des repreneurs, mais seuls des groupes extraeuropéens se sont positionnés. L’Union ne devrait-elle pas favoriser une reprise par des groupes européens ou la constitution d’un consortium ?

L’accord est un signal fort pour attirer des investisseurs. Évidemment, en tant que vice-président de la Commission européenne, je souhaite qu’industriels et investisseurs européens regardent sérieusement les opportunités en Nouvelle-Calédonie.

Pour l’Union européenne, l’important est que tout investisseur propose un projet viable garantissant l’emploi et permette la transformation de la chaîne de valeur. Nous avons besoin d’acteurs qui s’engagent sur le territoire.

Par ailleurs, les lois européennes sont claires. Nous ne pouvons pas soutenir des investissements qui créeraient une situation de monopole de certains acteurs sur le nickel à l’échelle mondiale et donc des risques pour notre indépendance.

Bruxelles insiste sur la nécessité d’améliorer la compétitivité de la filière. Quelles sont les réformes indispensables ?

Il n’y aura pas d’avenir durable pour le nickel calédonien sans une amélioration de sa compétitivité. Il faut regarder les difficultés en face.

Les coûts de production sont élevés et vu les besoins d’investissement considérables. Je ne suis pas venu expliquer aux Calédoniens quelles réformes ils doivent conduire chez eux. Ces décisions leur appartiennent. Il faut partir des faits, voir le monde tel qu’il est, et dialoguer avec l’ensemble des acteurs en Nouvelle-Calédonie. Mais nous pouvons travailler ensemble sur plusieurs leviers essentiels.

Le premier, c’est l’énergie. Une énergie plus compétitive et moins carbonée est indispensable pour redonner des perspectives aux installations industrielles.

Le deuxième, c’est l’investissement dans la modernisation des outils de production et dans la transformation locale.

Le troisième, ce sont les débouchés. Un industriel investit lorsqu’il a de la visibilité sur ses futurs clients.

La question énergétique est indissociable de celle du nickel. Parmi les projets étudiés figure notamment la STEP, station de transfert d’énergie par pompage, de la Tontouta. L’Union européenne et la Banque européenne d’investissement sont-elles prêtes à s’engager financièrement ?

L’énergie est l’une des clés du redressement industriel de la Nouvelle-Calédonie. Et l’Europe est prête à prendre toute sa part dans cette réflexion.

Nous le savons : le coût de l’énergie pèse lourdement sur la compétitivité du nickel calédonien. Réussir la transition énergétique du territoire, c’est donc à la fois un enjeu environnemental, économique et industriel.

L’Union européenne est déjà engagée, avec plus de 3,7 milliards de francs CFP mobilisés pour accompagner la transition énergétique. Et nous voulons aller plus loin. Le projet de STEP de la Tontouta fait partie des projets que nous examinons avec attention. Une mission de la Banque européenne d’investissement et de la Commission européenne se rendra d’ailleurs sur le territoire en décembre pour approfondir les discussions. Je ne vais pas annoncer aujourd’hui un financement avant que les évaluations nécessaires aient été conduites.

Mais le message est clair : nous voulons passer de l’identification des besoins à la construction de solutions financières concrètes. Car investir dans l’énergie calédonienne, c’est aussi investir dans l’avenir de son industrie.

C’est tout le sens de la venue du vice-président de la Banque européenne d’investissement dans les prochaines semaines.

Je veux que la Nouvelle-Calédonie puisse pleinement bénéficier de la nouvelle ambition européenne en matière d’investissement

Au-delà du nickel, plusieurs grands projets calédoniens intéressent Bruxelles pour la période 2028-2034 : énergie, port, câble numérique, aéroport. Quelle pourrait être l’ampleur de l’engagement financier européen ?

Je veux que notre partenariat avec la Nouvelle-Calédonie dépasse largement la question du nickel. Notre ambition, c’est d’accompagner le développement économique du territoire dans son ensemble.

Nous travaillons actuellement avec le gouvernement calédonien à la prochaine programmation européenne. Plusieurs grands projets structurants sont sur la table : le port autonome, le câble numérique, l’énergie, avec la STEP, ou encore l’aéroport de la Nouméa-La Tontouta.

Ce sont des infrastructures essentielles pour l’attractivité, la connectivité et la compétitivité de la Nouvelle-Calédonie. Et nous disposons d’un outil pour accompagner ce type d’investissements : notre stratégie Global Gateway, qui vise précisément à mobiliser des financements autour de grandes infrastructures stratégiques.

Sur les montants, je veux être prudent. Les négociations sur le prochain cadre financier européen pour 2028-2034 sont en cours à Bruxelles. Il serait prématuré d’annoncer aujourd’hui des enveloppes définitives. Mais je veux que la Nouvelle-Calédonie puisse pleinement bénéficier de la nouvelle ambition européenne en matière d’investissement.

L’Europe est déjà un partenaire du développement calédonien. Je veux qu’elle devienne un partenaire encore plus important pour les grands projets qui dessineront son avenir.

L’Union européenne affirme vouloir renforcer sa présence dans le Pacifique, notamment au travers de ses trois PTOM : la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et Wallis-et-Futuna.

Le Pacifique est devenu l’un des espaces stratégiques majeurs du monde et l’Europe y a une responsabilité, des intérêts et surtout des liens humains profonds. Nous avons parfois eu tendance à regarder nos territoires d’outre-mer comme des territoires éloignés de Bruxelles.

Je crois qu’il faut aujourd’hui inverser cette perspective. La Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et Wallis-et-Futuna ne sont pas aux marges de l’Europe. Ce sont aussi des points d’ancrage de l’Europe dans le Pacifique. Le statut de pays et territoire d’outre-mer a été conçu pour respecter les histoires, les géographies et les trajectoires institutionnelles de chacun.

Mais soyons francs : à force de respecter cette distance, nous avons parfois laissé s’installer l’éloignement. Aujourd’hui, le monde a changé et l’Europe prend conscience que ses territoires d’outre-mer ne sont pas à sa périphérie : ils font partie de son avenir.

Dans un monde plus instable, nous avons besoin les uns des autres.

Propos recueillis par Mathurin Derel et Yann Mainguet