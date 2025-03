Steeve Teriitehau : « Le service public s’est considérablement dégradé »

DNC : Quel est l’objectif de ce colloque ?

Steeve Teriitehau : C’est de répondre aux manquements du plan S2R du gouvernement de façon à pouvoir être force de proposition dans les mois à venir. Ce plan, on l’a soutenu au moment de sa création, mais on s’est aperçu que les inégalités n’apparaissaient pas.

Quel est votre constat ?

Avant mai 2024, on était déjà dans une période de crise, avec des chiffres catas- trophiques sur les inégalités, que ce soit en matière salariale, de logement, de partage des richesses… Après mai 2024, cela s’est empiré. On estime que le 17e, le 18e gouvernement ou ceux d’avant n’ont pas pris conscience du modèle économique qu’il fallait faire évoluer. L’objectif de ce colloque, c’est aussi de faire une comparaison entre 2012 et aujourd’hui pour voir l’évolution des inégalités. En 2012, les accords économiques et sociaux de la Nouvelle-Calédonie avaient été négociés par les syndicats avec un gros mouvement de grève.

Quelles sont les pistes envisagées ?

La réforme fiscale est une priorité. On veut vraiment la faire évoluer de façon à avoir une meilleure répartition des richesses. On n’a pas la prétention non plus de se prendre pour Robin des bois, c’est-à-dire de voler aux riches pour rendre aux pauvres. Ce n’est pas du tout ça. C’est juste faire jouer la solidarité et essayer de faire évoluer le mode économique.

Il y a également le coût du travail. En ce moment, on entend beaucoup les organisations patronales et même l’État ou le gouvernement dire qu’il faut baisser le coût du travail en diminuant les parts patronales pour restituer de la rémunération aux salariés. Quid des cotisations sociales envers les différentes caisses, quid des compensations ? Tout ça, ce sont des pistes prioritaires pour nous : le coût du travail, la réforme fiscale, l’enseignement, le logement, le transport… Et la santé, c’est un cheval de bataille. Cela fait quand même trois ans qu’on est sur le terrain. Aujourd’hui, on a le regret de constater qu’on n’a pas été entendus depuis tant d’années.