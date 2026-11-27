Le Congrès devait examiner, jeudi 26 novembre, le projet de loi du pays pour permettre à Starlink de commercialiser ses abonnements en Nouvelle-Calédonie. Sans contester l’intérêt du satellite pour les foyers isolés, les syndicats de l’OPT s’inquiètent pour l’avenir de l’Office. Si ses clients les plus rentables se tournent vers le satellite, qui financera le maintien du service public dans les zones les plus enclavées ?
Déposé en octobre 2024, le texte est passé sept fois en commission et a été deux fois retiré de l’ordre du jour de l’examen en séance publique du Congrès. À ce parcours cahotique, il faut ajouter une dernière séance publique, jeudi 26 novembre, précédée par une audition des syndicats. Le temps n’y aura rien fait, l’intersyndicale, formée par la Fédé, l’USTKE et l’UT CFE-CGC, demeure vent debout contre ce qu’elle considère comme une atteinte à l’intérêt général.
Ce « pied dans la porte » doit permettre aux fournisseurs d’accès à internet via des réseaux satellitaires de proposer des abonnements aux Calédoniens. Aujourd’hui, les fournisseurs d’accès locaux se font déjà concurrence, mais tous empruntent le réseau de l’OPT. Starlink pourrait s’en passer et Christopher Gygès, en charge du secteur au gouvernement, s’y active depuis plusieurs mois. Il se dit en contact régulier avec la société américaine pour proposer aux Calédoniens une offre nouvelle et meilleure marché.
Pour les habitants des zones blanches, les syndicats ne nient pas l’intérêt du satellite. D’après eux, environ 12 % de la superficie du pays échappe à la couverture mobile, qui touche néanmoins autour de 90 % de la population. Plutôt que de laisser l’opérateur satellitaire vendre directement ses abonnements, ils proposent que l’OPT noue avec lui un partenariat pour desservir les foyers isolés. L’intersyndicale a demandé, sans succès, au gouvernement d’étudier cette formule pour « garantir l’accès à cette technologie au plus grand nombre et préserver les retombées économiques locales en termes d’emploi et de fiscalité ».
Car le texte examiné par le Congrès pourrait permettre à n’importe quel ménage déjà raccordé à la fibre de passer au satellite. Reste à connaître le prix de l’abonnement qui pourrait toutefois être plus compétitif. Mais si l’offre séduit les clients du Grand Nouméa, les conséquences pourraient se faire sentir jusque dans les petites communes. C’est dans le Grand Nouméa que l’Office dégage les marges qui lui permettent de raccorder des foyers isolés, de distribuer le courrier ou de tenir un guichet en brousse. « Il y a une péréquation, c’est-à-dire que les télécommunications, en réalité, financent le reste de l’activité », résume Dominique Manaté, de l’UT CFE-CGC.
CE QUE PAIE UN ABONNEMENT
L’Office emploie entre 1 100 et 1 200 personnes et s’efforce, depuis cinq ans, de contenir sa masse salariale, rappellent les syndicats. Selon eux, l’arrivée de Starlink ne créerait quasiment aucun emploi en Nouvelle-Calédonie. L’OPT, lui, verse des impôts et des cotisations et a investi, ces deux dernières années, de l’ordre de cinq milliards de francs par an, notamment dans la fibre, le réseau mobile et les câbles sous-marins. Avec, au titre du service public, des lignes à entretenir jusque dans des secteurs où les abonnements ne couvrent pas nécessairement les coûts.
C’est cette capacité à financer l’ensemble du réseau que les syndicats estiment menacée. Dès 2023, le Conseil économique, social et environnemental relayait une estimation de l’OPT qui situait entre 3 et 10 % la perte possible du chiffre d’affaires. Les syndicats craignent que la concurrence satellitaire, d’abord limitée à l’accès à internet, ne s’étende à terme à la téléphonie mobile, dont les recettes contribuent largement à financer les autres missions de l’Office. L’ouverture de l’accès à internet aurait déjà un coût, selon l’étude réalisée en mai 2024 par le cabinet DME pour l’OPT.
Entre 2025 et 2030, elle porterait de 3,4 à 10,8 milliards de francs le besoin de subventions de l’Office. Les abonnés économiseraient 1,8 milliard grâce à la baisse des tarifs. Si les 7,4 milliards de subventions supplémentaires étaient financés par l’impôt, la perte nette pour les ménages atteindrait 5,6 milliards de francs sur la période.
L’EXEMPLE POLYNÉSIEN
En Polynésie française, la question est aussi de savoir qui vend l’abonnement. Onati, la filiale télécoms de l’OPT, a cherché à nouer avec Starlink le type de partenariat que les syndicats calédoniens réclament aujourd’hui. Selon Onati, l’entreprise américaine y mettait une condition : pouvoir aussi vendre directement ses abonnements aux particuliers. Faute d’accord entre Starlink et l’OPT polynésien, l’importation de nouvelles antennes Starlink est bloquée depuis septembre.
Kendjy Togna, représentant l’USTKE, rappelle aussi le cas de Wallis-et-Futuna, où, selon lui, après avoir affiché un tarif d’appel allé- chant, Starlink a relevé ses prix sans que la collectivité ait son mot à dire. Au-delà de la facture, le syndicaliste redoute « un démantèlement progressif et une perte de souveraineté sur les infrastructures ». Il prête à Christopher Gygès une intention plus radicale. « Il ne cache pas qu’il veut fermer l’OPT. Il nous l’a dit en face. »
Sur l’avenir de l’Office, Christopher Gygès défendait en mai 2025 dans DNC, la néces- sité de le préparer à la concurrence. Plus particulièrement sur le mobile, il disait de l’établissement qu’il « faut le maintenir et pour cela, il faut faire des réformes à l’intérieur qui préparent à l’ouverture ».
Mathurin Derel