Car le texte examiné par le Congrès pourrait permettre à n’importe quel ménage déjà raccordé à la fibre de passer au satellite. Reste à connaître le prix de l’abonnement qui pourrait toutefois être plus compétitif. Mais si l’offre séduit les clients du Grand Nouméa, les conséquences pourraient se faire sentir jusque dans les petites communes. C’est dans le Grand Nouméa que l’Office dégage les marges qui lui permettent de raccorder des foyers isolés, de distribuer le courrier ou de tenir un guichet en brousse. « Il y a une péréquation, c’est-à-dire que les télécommunications, en réalité, financent le reste de l’activité », résume Dominique Manaté, de l’UT CFE-CGC.

CE QUE PAIE UN ABONNEMENT

L’Office emploie entre 1 100 et 1 200 personnes et s’efforce, depuis cinq ans, de contenir sa masse salariale, rappellent les syndicats. Selon eux, l’arrivée de Starlink ne créerait quasiment aucun emploi en Nouvelle-Calédonie. L’OPT, lui, verse des impôts et des cotisations et a investi, ces deux dernières années, de l’ordre de cinq milliards de francs par an, notamment dans la fibre, le réseau mobile et les câbles sous-marins. Avec, au titre du service public, des lignes à entretenir jusque dans des secteurs où les abonnements ne couvrent pas nécessairement les coûts.

C’est cette capacité à financer l’ensemble du réseau que les syndicats estiment menacée. Dès 2023, le Conseil économique, social et environnemental relayait une estimation de l’OPT qui situait entre 3 et 10 % la perte possible du chiffre d’affaires. Les syndicats craignent que la concurrence satellitaire, d’abord limitée à l’accès à internet, ne s’étende à terme à la téléphonie mobile, dont les recettes contribuent largement à financer les autres missions de l’Office. L’ouverture de l’accès à internet aurait déjà un coût, selon l’étude réalisée en mai 2024 par le cabinet DME pour l’OPT.

Entre 2025 et 2030, elle porterait de 3,4 à 10,8 milliards de francs le besoin de subventions de l’Office. Les abonnés économiseraient 1,8 milliard grâce à la baisse des tarifs. Si les 7,4 milliards de subventions supplémentaires étaient financés par l’impôt, la perte nette pour les ménages atteindrait 5,6 milliards de francs sur la période.