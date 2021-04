Alors que l’ensemble des partis sont focalisés sur la crise sanitaire et la crise institutionnelle, le Mouvement des Océaniens indépendantistes (MOI) et le collectif de soutien aux mal-logés ont organisé une conférence de presse pour interpeller les Calédoniens, et surtout les collectivités, sur la situation dans les squats. Arnaud Chollet-Leakava, du MOI, demande ainsi « à la province Sud et au FSH l’accession à la propriété, à l’eau, à l’électricité et à des routes correctes pour les 10 000 personnes vivant dans des cabanes à Nouméa et dans le Grand Nouméa ». Une intervention qui lui a permis de rappeler que « les Kanak originaires de la province Nord ou des Îles qui vivent en province Sud ne sont pas des expatriés, ils sont chez eux ».