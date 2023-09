Soutien à la Papouasie

Le Vendémiaire des Forces armées est arrivé à Port Moresby le 13 septembre direction Bougainville avec, à son bord, 200 kits de cuisine, 300 kits d’hygiène, 60 tentes, 4 000 litres d’eau et 15 tonnes de riz. Une aide pour les populations déplacées suite à l’éruption du volcan Bagana en juillet. Cette opération est coordonnée par le haut-commissariat avec le soutien du ministère de l’Europe et les Affaires étrangères, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, les provinces Nord et Sud, la sécurité civile et la Croix-Rouge.