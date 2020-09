« Nous sommes encore en situation de crise, assène le président du gouvernement, Thierry Santa. Nous avons la chance de vivre quasiment normalement, comme un petit village de Gaulois, alors que tout autour de nous le monde connaît une recrudescence de la propagation du virus. » Le président de l’exécutif de répéter ce que nous ne savons que trop bien : la Métropole connaît 3 000 à 6 000 nouveaux cas journaliers ; l’Australie a enregistré, lundi, son jour le plus meurtrier depuis le début de la crise avec 41 morts dans le Victoria, et ferme ses frontières jusqu’à mi-2021 ; la Polynésie française a franchi la barre des 500 cas positifs ; la Nouvelle-Zélande espère avoir endigué sa seconde vague avec le confinement d’Auckland… Rien de très réjouissant, en effet.

Appel à la responsabilité

Selon le président, la prolongation du dispositif actuel est la seule solution pour maintenir la situation favorable qui est la nôtre. La programmation des vols restera donc limitée jusqu’au 27 mars 2021, « sauf si la situation évolue favorablement d’ici là », soit un an après l’entrée en vigueur des premières restrictions, le 21 mars dernier.

Nous restons donc à une liaison aérienne hebdomadaire depuis la Métropole, aux rotations hebdomadaires également, avec Wallis-et- Futuna et Sydney (principalement pour les évacuations sanitaires). Des vols ponctuels de rapatriement vont par ailleurs être affrétés dans la zone Pacifique : deux rotations avec la Polynésie française (1er octobre et 3 décembre) pour les personnes bloquées sur les deux destinations, au moins un vol à destination du Vanuatu le 11 novembre et éventuellement un autre, fin septembre.

La planification des vols est toujours contrainte par la capacité d’accueil en quatorzaine dans les hôtels réquisitionnés par le gouvernement, mais également par les capacités sanitaires de contrôle sachant qu’une certaine souplesse doit être gardée pour la gestion d’un éventuel cluster. Il y a actuellement 400 places dans deux établissements, le Méridien et le Château Royal. Décision a aussi été prise de continuer à prendre en charge financièrement ce dispositif, « au moins jusqu’au 31 décembre ». Une enveloppe de neuf milliards pour cette année a été dédiée à ce volet dans le budget supplémentaire de la Nouvelle-Calédonie, qui doit être voté cette semaine et rendue possible grâce au prêt de l’État. Au-delà, la question se posera à nouveau.