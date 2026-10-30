Soufre : les raisons de l’envol du prix

La facture des achats de soufre à Prony Resources NC est si lourde, que le conseil d’administration de la société a adopté une décision majeure début septembre : réduire son rendement de Nickel Hydroxide Cake (NHC), produit intermédiaire composé de nickel et de cobalt, dans le but d’en abaisser la consommation. Et pour cause, le soufre constitue maintenant « le premier poste de dépense de l’entreprise » observe Anthony Marchand, directeur des achats et « supply chain » (chaîne d’approvisionnement) à l’usine du Sud.

Conséquence : « PRNC a descendu sa production [de NHC] de 65 % », a déclaré, jeudi 22 octobre, Sonia Backès, présidente de la province Sud, qui a exposé une réflexion en cours menée avec la mission interministérielle pour la Nouvelle-Calédonie. À savoir capter une partie de l’enveloppe annuelle de 50 millions d’euros du pacte de refondation et dédiée à la diminution de l’impôt sur les sociétés pour atténuer l’impact financier du ralentissement. Une aide potentielle, qui ne résoudra pas tout.

PARADOXE

Seul acheteur de soufre en Nouvelle-Calédonie, l’industriel Prony Resources l’utilise pour générer à la fois de l’énergie par la vapeur émise lors de la combustion et de l’acide sulfurique indispensable au procédé hydrométallurgique. La matière de couleur jaune fluo se place donc au cœur du dispositif. L’usine du Sud consomme 1 150 tonnes de soufre par jour pour une production annuelle d’environ 39 000 tonnes de nickel. Le stock physique maximal sur site, vu la réglementation, s’élève à 95 000 tonnes. Ce qui signifie que, tous les 45 jours, un bateau chargé de soufre doit mouiller en baie de Prony.

Or la guerre au Moyen-Orient a chamboulé le marché mondial, qui représentait un volume d’un peu plus de 70 millions de tonnes en 2025, avant de chuter cette année. Récupéré après le raffinage pétrolier ou encore le traitement du gaz naturel et du sable bitumineux, le soufre est destiné, pour moitié, à la fabrication des engrais et, pour l’autre part, à la transformation métallurgique : cuivre, uranium, lithium, nickel…

Ce sous-produit est ainsi aujourd’hui « stratégique pour la sécurité alimentaire et la transition énergétique », relève Anthony Marchand. Deux ambitions qui se retrouvent dans un paradoxe : davantage de demande d’un côté, mais, de l’autre, moins de production de soufre, car moins de pétrole.