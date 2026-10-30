Soufre : les raisons de l’envol du prix

Sa valeur a été multipliée par cinq en un an et demi à cause de la guerre au Moyen-Orient. L’achat de soufre, qui représentait 15 % du coût de production de Prony Resources, pèse aujourd’hui entre 40 et 50 %. Infernal.
La facture des achats de soufre à Prony Resources NC est si lourde, que le conseil d’administration de la société a adopté une décision majeure début septembre : réduire son rendement de Nickel Hydroxide Cake (NHC), produit intermédiaire composé de nickel et de cobalt, dans le but d’en abaisser la consommation. Et pour cause, le soufre constitue maintenant « le premier poste de dépense de l’entreprise » observe Anthony Marchand, directeur des achats et « supply chain » (chaîne d’approvisionnement) à l’usine du Sud.
Conséquence : « PRNC a descendu sa production [de NHC] de 65 % », a déclaré, jeudi 22 octobre, Sonia Backès, présidente de la province Sud, qui a exposé une réflexion en cours menée avec la mission interministérielle pour la Nouvelle-Calédonie. À savoir capter une partie de l’enveloppe annuelle de 50 millions d’euros du pacte de refondation et dédiée à la diminution de l’impôt sur les sociétés pour atténuer l’impact financier du ralentissement. Une aide potentielle, qui ne résoudra pas tout.
PARADOXE
Seul acheteur de soufre en Nouvelle-Calédonie, l’industriel Prony Resources l’utilise pour générer à la fois de l’énergie par la vapeur émise lors de la combustion et de l’acide sulfurique indispensable au procédé hydrométallurgique. La matière de couleur jaune fluo se place donc au cœur du dispositif. L’usine du Sud consomme 1 150 tonnes de soufre par jour pour une production annuelle d’environ 39 000 tonnes de nickel. Le stock physique maximal sur site, vu la réglementation, s’élève à 95 000 tonnes. Ce qui signifie que, tous les 45 jours, un bateau chargé de soufre doit mouiller en baie de Prony.
Or la guerre au Moyen-Orient a chamboulé le marché mondial, qui représentait un volume d’un peu plus de 70 millions de tonnes en 2025, avant de chuter cette année. Récupéré après le raffinage pétrolier ou encore le traitement du gaz naturel et du sable bitumineux, le soufre est destiné, pour moitié, à la fabrication des engrais et, pour l’autre part, à la transformation métallurgique : cuivre, uranium, lithium, nickel…
Ce sous-produit est ainsi aujourd’hui « stratégique pour la sécurité alimentaire et la transition énergétique », relève Anthony Marchand. Deux ambitions qui se retrouvent dans un paradoxe : davantage de demande d’un côté, mais, de l’autre, moins de production de soufre, car moins de pétrole.
AU CANADA
Avant le chaos fin février, la moitié du commerce maritime de soufre transitait par le détroit d’Ormuz, mentionne le titre économique La Tribune, et le Moyen-Orient assurait plus de 40 % de l’export mondial de ce matériau. À la suite de l’éclatement de la guerre, le curseur est tombé à zéro. Cette rupture soudaine a plongé dans l’embarras les gros acheteurs : l’Inde, l’Indonésie, la Chine et l’Afrique du Sud. L’accès très compliqué au produit a incité les consommateurs à se tourner vers l’Amérique du Nord, dont le marché est excédentaire. « Demande qui explose, offre très restreinte… Conclusion, les prix sont montés en flèche » se souvient Anthony Marchand, qui s’approvisionne à Vancouver au Canada.
Particularité du marché : il n’y a pas de support boursier, ni de cotation. Trois publications permettent d’établir un prix mondial. Durant une dizaine d’années, PRNC s’est calée sur un achat compris entre 150 et 200 dollars US la tonne environ. La guerre au Moyen-Orient a récemment fait grimper la valeur à 1 000 dollars. Soit une multiplication par cinq. Intenable. Pour l’histoire, la tonne s’échangeait pour quelques dizaines de dollars dans les années 1990, c’est-à-dire quand le modèle économique du site de Prony a été construit.
D’après les prévisions, le prix va progressivement descendre, pour toucher un point aux alentours de 200 à 250 dollars en 2029-2030. « Toutes les publications l’indiquent, la descente va être lente », explique le directeur des achats. La normalisation du marché prendra du temps. « Il va falloir apprendre à vivre avec un prix du soufre très haut, ce qui est très problématique pour Prony. » À moins que les cours du nickel et du cobalt viennent amortir le choc. Personne ne peut le dire aujourd’hui. À l’image de PRNC, les usines hydrométallurgiques d’Indonésie réduisent la cadence.
Yann Mainguet
Et la reprise ?
Le possible repreneur de l’usine du Sud, le consortium NBM, a refusé mi-septembre d’aller plus loin si les sujets de l’envol du prix du soufre et du recours à l’expertise chinoise ne sont pas traités. L’État gère le processus de reprise, a confirmé, mardi 20 octobre, Fatima Lachaize, présidente par intérim de PRNC. « Les discussions ont repris avec l’entreprise émiratie NBM qui est à nouveau dans une situation d’offre exclusive avec des avancées significatives » a noté, de son côté, jeudi 22 octobre, Sonia Backès, présidente de la province Sud. « On a bon espoir que les choses aboutissent dans des délais assez courts. »
Alerte
Touchés de plein fouet par la sérieuse baisse de production de NHC, les sous-traitants de PRNC ont rencontré le président du gouvernement, Milakulo Tukumuli, vendredi 23 octobre, pour lui exprimer de vives inquiétudes. Ont été évoquées, en soutien, l’allocation exceptionnelle de maintien dans l’emploi prolongée jusqu’au 31 décembre ainsi qu’une part d’une enveloppe du pacte de refondation (lire par ailleurs).