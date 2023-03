41 animaux ont été tués depuis le début de l’année. Lors de la dernière campagne (il y en a eu trois), 23 spécimens ont été prélevés, dont trois bouledogues et 20 tigres (14 rien que du côté de l’îlot Maître). Les carcasses sont rejetées derrière la barrière, « au loin, dans le grand bleu ». Et, enfin, la nécessité d’attendre la sécurisation des plages, prévue fin 2023.

Ensuite, le fait que les campagnes d’abattage vont s’intensifier, il va désormais y en avoir une chaque mois, ce qui implique déjà la fermeture des plages pendant les cinq jours de capture, puis cinq autres jours à cause de l’appâtage. « Il y a énormément de requins, de Magenta à Sainte-Marie, au Château Royal, à la baie des Citrons et jusque dans la grande rade, explique Sonia Lagarde. Les pêcheurs aussi nous font ce retour et nous disent que leurs lignes sont attaquées par des squales. Il faut réguler. »

Les activités nautiques, ne pouvant être sécurisées, sont, elles, autorisées aux risques et périls des usagers. Un recours devant le tribunal administratif est possible pendant deux mois.

Le document, signé jeudi 16 mars, est entré en vigueur lundi 20 mars. Il porte interdiction temporaire de la baignade sur l’ensemble du bord de mer nouméen, y compris à l’île aux Canards et aux îlots Maître, Sainte-Marie et Uere, jusqu’au 31 décembre.

« PROTÉGER »

La maire, responsable de la bande littorale des 300 mètres, estime qu’elle n’a pas d’autre possibilité. « J’ai pris mes responsabilités, je suis obligée de prendre des mesures. Sinon, s’il y a un accident, on va dire que c’est la faute de Sonia Lagarde. » Il s’agit aussi « de protéger la population au maximum. La décision était difficile, mais je l’ai prise en mon âme et conscience ».

Marcher dans l’eau jusqu’aux genoux n’est pas interdit, « mais il ne faut pas dépasser cela ». Car les requins rôdent même près du bord, insiste l’élue. « Au Mont-Dore, on en a vu à deux, trois mètres qui attaquait des tortues. À Bourail, la malheureuse avait de l’eau aux cuisses. »

Face aux critiques, elle se défend. « Je rends les clés et on verra ceux qui savent mieux faire que moi. Après, au-delà des 300 mètres, je ne suis plus compétente, alors ceux qui n’ont pas peur n’ont qu’à aller plus loin. »



