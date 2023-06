Sonia Backes partie pour laisser son suppléant siéger

Georges Naturel renoncera à la mairie de Dumbéa s’il sort victorieux le 24 septembre. Le premier édile, réélu deux fois depuis 2008, restera au conseil municipal, dont il est membre depuis 1995, pour « garder contact avec le terrain ». « Tant que je suis secrétaire d’État, la question ne se pose pas, c’est mon suppléant qui siégera, balaie Sonia Backes. Le jour où je ne serai plus dans le gouvernement de la République, j’aurai à choisir entre la province et le Sénat. »

Une décision qu’elle n’a pas voulu prendre lors de son entrée au ministère de l’Intérieur, malgré une règle implicite datant de Lionel Jospin (1997), voulant qu’un membre du gouvernement national ne cumule pas un portefeuille exécutif local.

DU LOCAL AU NATIONAL

Tout le monde se pose la question. Pourquoi Sonia Backes se présente si elle ne siège pas ? Emmanuel Macron ne serait pas étranger à cette candidature, assure-t-elle. Les élections de la Chambre haute, moins connues du grand public, n’en sont pas moins utiles pour un président de la République sans majorité stable à l’Assemblée nationale. D’abord, parce que les partis politiques tirent leur financement public du nombre de parlementaires. Ensuite, parce que les sénateurs participent au vote des lois.

Pour Les Loyalistes, il s’agit de capitaliser au maximum sur sa position à l’Élysée dans la crainte d’un remaniement gouvernemental qui semble imminent. « Sonia Backes est ministre de la République, au plus haut sommet de l’État, elle parle avec la Première ministre, le président de la République et déjeune avec le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer, justifie Nicolas Metzdorf. Le seul défaut de Sonia est qu’elle est nommée et pas élue. »

Par définition, ses fonctions ministérielles « ne sont pas permanentes », prévient, dans une vidéo pour la soutenir, Sébastien Lecornu, sénateur de l’Eure ayant cédé son siège pour entrer au ministère de l’Outre- mer, puis des Armées.