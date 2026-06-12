Sonia Backès : « Nous nous sommes battus corps et âme pour sauver l’économie calédonienne »

DNC : Comment votre candidature s’est-elle imposée pour Les Loyalistes et le Rassemblement ?

Sonia Backes : Elle ne s’est pas imposée, elle s’est construite. Nous avons fait le choix de l’union parce que les Calédoniens nous l’ont demandée et qu’elle était absolument nécessaire à ce moment de notre histoire. Les Loyalistes et le Rassemblement partagent la même conviction : la Nouvelle-Calédonie dans la France et une province Sud qui protège et qui agit. Ce qui nous unit, ce sont avant tout des idées. La question de la tête de liste est accessoire. C’est avant tout une union qui se présente devant les Calédoniens le 28 juin prochain. Et c’est vrai que j’ai présidé la province pendant sept ans, je connais ses dossiers, ses comptes et ses agents. Et je crois que personne ne remet en cause notre bilan.

Quelles compétences provinciales souhaitez-vous mettre en avant pour relancer l’économie ?

La province Sud dispose de leviers concrets pour appuyer la relance de l’économie. D’abord, nous l’avons montré dans la crise : nous avons toujours été aux côtés des chefs d’entreprise et des salariés, des petites comme des grandes structures. Notre bilan sur ce volet est aujourd’hui salué. Que ce soit avec Sud Pro pour les patentés et les très petites entreprises, avec Sud Relance pour d’autres acteurs économiques, avec Sud Jeunes pour les aides à l’embauche ou encore grâce aux milliards investis tout au long de l’année, nous nous sommes battus corps et âme pour sauver l’économie calédonienne.

Demain, si nous sommes réélus, nous poursuivrons ces actions avec la même vision : aider ceux qui se lèvent tôt, produisent et font tourner la Calédonie. La province ne fait pas tout, mais sur ce qu’elle maîtrise, et nous maîtrisons la compétence du développement économique, nous serons au rendez-vous !