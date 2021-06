La présidente de la province Sud et de l’Avenir en confiance, Sonia Backes, s’est exprimée devant le Comité des 24 des Nations unies, le comité spécial de la décolonisation. Elle a présenté un point de situation à l’approche du troisième référendum. « Vous le savez, la situation calédonienne ne ressemble aujourd’hui en rien à d’autres situations de décolonisation. Il n’y a plus, en Nouvelle-Calédonie, une puissance administrante et un peuple colonisé », a-t-elle déclaré avant d’illustrer ses propos avec son histoire familiale et son attachement à la Nouvelle-Calédonie. Parlant aussi de la quête de la dignité de la communauté kanak, Sonia Backes s’est ensuite concentrée sur « l’avenir qu’il nous appartient de construire » et a évoqué la « désinscription de la Nouvelle-Calédonie de la liste des territoires non autonomes. »