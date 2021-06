Jacinda Ardern et Scott Morrison se sont rencontrés, pour la première fois depuis la crise du Covid-19, à Queenstown. Il s’agissait principalement d’afficher la force des liens entre l’Australie et la Nouvelle-Zélande après des questionnements sur la position beaucoup plus ouverte de la Nouvelle-Zélande face à la Chine, son premier partenaire commercial. Sans citer Pékin, les deux leaders ont exprimé leurs inquiétudes sur la « coercition économique néfaste » opérée dans l’Indo-Pacifique et ont promis de travailler ensemble, avec les partenaires de cet axe pour contrer les « interférences étrangères ».