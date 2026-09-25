Soins des cancers du sang : un parcours encore semé d’obstacles

Aujourd’hui, son myélome s’est « endormi ». Malheureusement, une leucémie aiguë, autre type de cancer de sang, est apparue. « Les médecins me disent que cela peut être une conséquence de tous les traitements dont j’ai bénéficié pour le myélome, précise la quinquagénaire, qui fait preuve d’une résilience remarquable. Tant que je peux, je me bats. Je suis encore là aujourd’hui, donc je me dis que j’ai une bonne étoile. »

MANQUE DE PERSONNEL

Dans quelques jours, elle entamera son quatrième cycle de chimiothérapie. Un traitement qu’elle a la possibilité d’effectuer au Médipôle, ce qui n’est pas le cas de toutes les prises en charge. En effet, si les patients ont accès à la plupart des traitements, certains freins empêchent néanmoins une prise en charge entièrement locale de chaque cas de cancer du sang, ce qui fait « peut-être parfois perdre des chances aux patients », souligne Margot Robles, seule onco-hématologue du territoire. Celle-ci les accompagne du diagnostic de leur maladie jusqu’au choix du traitement, et les suit pendant et après les traitements.

Pour commencer, par manque de personnel, « il n’y a pas de service d’hématologie », explique-t-elle. Certains traitements, comme les autogreffes ou les chimiothérapies intensives, nécessitent aussi « une consommation très importante de produits sanguins ». Or, « nous n’avons malheureusement pas les réserves en sang et en plaquettes suffisantes pour absorber ce besoin ». Les Calédoniens qui doivent suivre ce type de traitement, comme Marie-Line à plusieurs reprises, doivent être évacués sur Sydney.