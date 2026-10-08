[SOIN] « L’été se prépare… et votre peau aussi ! »

Avec l’arrivée des beaux jours, le Spa du Château Royal propose une cure visage autour de la marque Pure Fiji. Quatre rendez-vous pour prendre soin de sa peau, mais aussi de soi, comme l’explique Alizé Lyon, la coordinatrice de l’Aqua Royal Spa.
DNC : Pourquoi avoir choisi Pure Fiji au Spa du Château Royal ?
Alizé Lyon : Nous souhaitions compléter notre offre avec une marque qui incarne davantage le Pacifique. Pure Fiji travaille notamment autour d’ingrédients et de senteurs qui évoquent directement notre identité du Pacifique : noix de coco, mangue, frangipanier, moringa ou encore dilo. C’est une gamme très sensorielle, avec cet univers tropical qui correspond bien à notre clientèle et à notre environnement. Nous avons également été séduit par l’approche très végétale de Pure Fiji et la qualité des huiles pressées à froid et directement à la source. La marque dispose d’un véritable savoir-faire autour des huiles de graines et des composés actifs issus des plantes.
Vous proposez aujourd’hui une véritable cure visage. En quoi est-elle différente d’un soin ponctuel ?
Un soin visage réalisé de temps en temps apporte un bénéfice immédiat, mais en surface. La cure permet de travailler davantage en profondeur et dans la durée. Elle comprend quatre soins, généralement espacés d’une semaine à une semaine et demie. L’objectif est d’accompagner progressivement la peau et d’observer son évolution d’un rendez- vous à l’autre. C’est un mois que l’on décide vraiment de consacrer à sa peau.Les quatre soins sont-ils les mêmes pour tout le monde ?
Non, et c’est justement tout l’intérêt de la cure. Avant chaque rendez-vous, nous réalisons un diagnostic de peau. Il permet de déterminer ses besoins du moment et d’adapter le soin : hydratation, éclat, purification, travail sur la texture ou sur certaines irrégularités du teint. La peau peut aussi évoluer entre deux séances, selon l’exposition au soleil, l’environnement ou les habitudes de vie. Nous réévaluons donc les besoins à chaque fois.
C’est donc un véritable suivi personnalisé ?
Oui. Nous essayons d’ailleurs de conserver autant que possible la même praticienne pour assurer cette continuité. Avec l’accord de la cliente, des photos peuvent également être prises pour suivre concrètement l’évolution de la peau. Elles sont uniquement destinées à la cliente pour mesurer les résultats. Nous faisons également remplir un questionnaire de santé permet qui d’identifier d’éventuelles contre-indications et d’adapter les produits ou les soins.
Pourquoi proposez-vous cette cure avant l’été ?
L’été se prépare… et votre peau aussi ! L’idée est de retrouver une peau nette, hydratée et lumineuse avant la période estivale, tout en adoptant de bonnes habitudes. Pendant la cure, nous insistons évidemment sur la protection solaire et sur la nécessité d’adapter les soins en fonction de l’exposition. C’est aussi une façon de prendre quatre rendez-vous avec soi-même avant l’été.
Et après ces quatre rendez-vous ?
Le but est que les bénéfices ne s’arrêtent pas à la porte du Spa. Nous conseillons une routine adaptée à chaque personne : au minimum un nettoyage, une hydratation et, sous notre climat, une protection solaire quotidienne. La cure comprend également une huile Brightening Vitamin C Pure Fiji afin de poursuivre les soins à domicile. C’est un produit 100 % d’origine naturelle qui associe l’huile de coco, de macadamia, de dilo, de prune du Kakadu ou encore du bakuchiol d’origine végétale. Ensuite, selon les besoins de la peau, un entretien peut être envisagé régulièrement. Notre objectif est que les bénéfices de la cure soient prolongés le plus longtemps possible.
Plus d’infos : 29 64 44
spa-aquatonic@aquaroyalspa.nc