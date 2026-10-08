[SOIN] « L’été se prépare… et votre peau aussi ! »

DNC : Pourquoi avoir choisi Pure Fiji au Spa du Château Royal ?

Alizé Lyon : Nous souhaitions compléter notre offre avec une marque qui incarne davantage le Pacifique. Pure Fiji travaille notamment autour d’ingrédients et de senteurs qui évoquent directement notre identité du Pacifique : noix de coco, mangue, frangipanier, moringa ou encore dilo. C’est une gamme très sensorielle, avec cet univers tropical qui correspond bien à notre clientèle et à notre environnement. Nous avons également été séduit par l’approche très végétale de Pure Fiji et la qualité des huiles pressées à froid et directement à la source. La marque dispose d’un véritable savoir-faire autour des huiles de graines et des composés actifs issus des plantes.

Vous proposez aujourd’hui une véritable cure visage. En quoi est-elle différente d’un soin ponctuel ?

Un soin visage réalisé de temps en temps apporte un bénéfice immédiat, mais en surface. La cure permet de travailler davantage en profondeur et dans la durée. Elle comprend quatre soins, généralement espacés d’une semaine à une semaine et demie. L’objectif est d’accompagner progressivement la peau et d’observer son évolution d’un rendez- vous à l’autre. C’est un mois que l’on décide vraiment de consacrer à sa peau. Les quatre soins sont-ils les mêmes pour tout le monde ?

Non, et c’est justement tout l’intérêt de la cure. Avant chaque rendez-vous, nous réalisons un diagnostic de peau. Il permet de déterminer ses besoins du moment et d’adapter le soin : hydratation, éclat, purification, travail sur la texture ou sur certaines irrégularités du teint. La peau peut aussi évoluer entre deux séances, selon l’exposition au soleil, l’environnement ou les habitudes de vie. Nous réévaluons donc les besoins à chaque fois.