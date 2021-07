Côté physique et tactique, difficile de comparer Soana Lucet et Ana Filip. Cette dernière mesure 1,94 m, près de dix centimètres de plus que la Calédonienne. Pivot de formation en basket à cinq, la joueuse de Lattes Montpellier apportera bien plus de puissance sous la raquette, mais à l’inverse sera bien moins polyvalente et adroite que Soana Lucet. Entre les deux, le sélectionneur a fait son choix.

A.B.