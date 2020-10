La politique de Paul Néaoutyine est idéologiquement imprégnée par un système qui a fait la preuve de son échec dans de nombreux pays. Sa doctrine nickel en est un exemple et le constat, fait dernièrement, concernant Nord Avenir en est un autre. Son propos, ou ce qui semble l’être, provient soit d’une incompréhension lors de l’interview, soit d’une volonté de justifier ses choix, sans doute. Il ne me semble pas qu’il ait fait ce reproche à Jacques Lafleur auparavant, même si ses collaborateurs dirigeants de la SMSP ne s’en sont pas privés. Personnellement, je trouve cela indigne. En décembre, ce sera les dix ans de la disparition de Jacques Lafleur, c’est sans doute comme cela que Paul Néaoutyine souhaite lui rendre hommage et, notamment, à son geste permettant aux Mélanésiens d’accéder à une activité réservée à une petite minorité, mais tellement symbolique.

Que retenez-vous au final de cette opération ?

L’action de Jacques Lafleur sur le plan politique a toujours été menée dans l’intérêt de tous les Calédoniens, toutes ethnies confondues. Avec Jean-Marie Tjibaou, il est à l’origine des accords de Matignon. Il a proposé la solution consensuelle avant le référendum de 1998 qui a débouché sur l’Accord de Nouméa, puis en 2009, un pacte cinquantenaire pour éviter les trois référendums de sortie. Il a été fortement décrié à l’époque et, aujourd’hui, beaucoup semblent se rallier à cela. La SMSP faisait partie de son action politique pour intégrer et faire accéder les Mélanésiens au monde économique, c’était une promesse faite à Jean-Marie Tjibaou. Il avait un projet pour la Nouvelle Calédonie et tous ses habitants. Cette opération SMSP devrait aussi être un symbole permettant de réunir, mais certains ont préféré le mensonge, la critique, pour mieux régner certainement et diviser. C’est un peu du gâchis.