Les représentants indiens de la société JSL, pour Jindal Stainless Limited, actuellement en visite sur le territoire, doivent formuler une offre d’ici peu pour les 66 % d’Eramet dans l’actionnariat de la SLN, a appris DNC, vendredi 20 novembre, auprès du syndicat SGTINC-CGC. Vendredi 13 novembre, le groupe Eramet, en difficulté, a annoncé le lancement de son augmentation de capital, d’environ 500 millions d’euros brut, au terme de laquelle la France va devenir premier actionnaire. Par ailleurs, le fabricant d’acier inoxydable JSL basé à New Delhi s’intéresserait aux conditions de reprise de KNS.
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