Six Calédoniens figurent sur la liste des récipiendaires de l’ordre national du Mérite (second ordre national, après celui de la Légion d’honneur) du décret du 20 juin. Antoine Kombouaré, ancien footballeur professionnel et entraîneur du FC Nantes, a été promu au rang d’officier. Tout comme le haut-commissaire, Patrice Faure, déjà fait chevalier de l’ONM en 2006. Rémi Bastille, secrétaire général du haut-commissaire, a été fait chevalier. La journaliste politique Élizabeth Nouar, directrice de RRB également, ainsi que Sonia Togna, présidente-fondatrice de l’Union des femmes francophones d’Océanie, et Mathieu Série, médecin anesthésiste-réanimateur. Pour se voir distinguer, il faut avoir fait preuve d’actes de dévouement, de bravoure, de générosité, de réels mérites ou d’un engagement mesurable au service des autres ou de la France.