Premier président indépendantiste depuis l’Accord de Nouméa en exercice depuis un mois, Louis Mapou veut se montrer à la hauteur des enjeux. Et s’il a tenu à animer le traditionnel point presse du gouvernement ce mercredi à la place de Yannick Slamet le porte-parole, c’est pour affirmer sa position, l’unité de l’exécutif, et surtout sa détermination en vue du scrutin. « Le gouvernement collégial est en ordre de bataille afin que le référendum se passe dans les meilleures conditions possible. »

Le président demande le soutien de la population et en appelle aux partis politiques ainsi qu’aux autorités religieuses et coutumières. « Que la Nouvelle-Calédonie s’engage derrière nous, quels que soient les desiderata politiques, économiques et sociaux dont les uns et les autres peuvent se prévaloir. »

Motifs impérieux : le gouvernement va serrer la vis

Louis Mapou n’a pas hésité à exprimer sa « colère » liée aux décisions de justice ouvrant « des brèches dans ce dispositif sanitaire qui nous a permis d’être là où on est aujourd’hui ». D’où l’annulation du vol de dimanche dernier. Si aucune autre n’est prévue pour l’instant, Louis Mapou n’exclut pas la possibilité d’en suspendre à nouveau si les décisions de justice venaient à se multiplier.

Il regrette que la pression vienne non seulement de l’extérieur, mais aussi de l’intérieur. « Le vers s’est introduit dans le fruit. Quelles que soient les motivations qui ont amené les personnes à faire valoir leurs droits, nous considérons que la protection de la santé de la population est de notre responsabilité. » Le haut-commissariat a confirmé s’être pourvu en cassation contre les décisions de justice prises ce mercredi matin, en réponse à la demande du gouvernement.