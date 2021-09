La réserve : un soutien majeur C’est dans ce contexte, très dur, deux semaines et demie après le début de la crise, et au terme d’une évaluation des besoins par une mission exploratoire, que le premier contingent de soignants en provenance de Métropole a foulé le sol calédonien, mardi soir, pour au moins trois semaines reconductibles. Ces 70 soignants, qui se sont portés volontaires au titre de la solidarité nationale, sont médecins, infirmiers, anesthésistes réanimateurs, aides- soignants, cadres de santé, techniciens de laboratoire ou masseurs-kinésithérapeutes. Forcément « très attendus », comme indiqué par Séverine Métillon, la directrice de la Dass à l’aéroport, ils sont déployés principalement au Médipôle, mais aussi à Koné et dans les hospitels de Nouméa. Leur mission, a expliqué le haut-commissaire, Patrice Faure, est « de concourir à l’instauration un dispositif pérenne de prise en charge des malades et la poursuite des soins et opérations habituels ». Une centaine d’autres, cette fois de la réserve sanitaire nationale, leur succéderont en fin de semaine. Des spécialistes pour l’accompagnement psychologique des soignants sont notamment attendus. La France, qui avait déjà livré 77 tonnes de matériel, a aussi acheminé 20 respirateurs, des systèmes de perfusion ou d’alimentation et annonce l’envoi de 100 000 doses de vaccins en octobre.

Les réservistes, des professionnels souvent jeunes qui viennent de 37 départements différents, ont été accueillis mardi soir, à leur arrivée à La Tontouta par les autorités. Photo: C.M. Une organisation à saluer Dans le même temps, l’ensemble des services et établissements de santé du territoire, la Sécurité civile, les médecins de terrain et les provinces sont parvenus à déployer une organisation « précise et originale », selon les mots du Dr de Greslan. Les capacités en lits Covid sont revues à la hausse chaque jour au Médipôle. La clinique Kuindo-Magnin assure le bloc opératoire des autres patients avec des médecins du public pour couvrir les différentes spécialités, ainsi que les accouchements. Le week-end dernier, 68 patients ont été transférés et une cinquantaine sont attendus chaque jour. Des lits de réanimation pourraient aussi être ouverts. Le centre de soins de suite et de réadaptation (CSSR) est également mis à contribution et 30 patients du CHT pourront y être transférés.

Le tri des patients Covid est délocalisé hors de l’hôpital. Il est effectué dans les cabinets de médecins et les nouvelles unités de proximité Covid montées au pied levé à Rivière-Salée et Païta. Selon le risque de gravité, les patients peuvent être orientés à la maison, sous surveillance médicale à l’hôtel (170 personnes y sont actuellement) ou vers l’hôpital. Ce modèle a aussi été développé dans le Nord et dans les Îles. Un dispositif de fin de vie à domicile est même en train d’être déployé pour les cas les plus sévères qui souhaitent rester chez eux. Tout cela afin que personne ne passe inaperçu et puisse être traité le plus dignement possible.