SILVER PRO : AMC Sud se diversifie avec des bateaux de pêche

Une ligne en V bien prononcée pour fendre la houle rapprochée caractéristique du lagon calédonien, un ballast pour la stabilité, six millimètres de tôle en fond et cinq sur les côtés pour la solidité… Voici les Silver Pro, des bateaux calédoniens.

À l’origine, une idée de Vincent Reuillard, gérant d’AMC Sud. Ingénieur mécanique, ancien responsable des ateliers de l’usine de Goro, il entre dans le capital de la société en 2021 qu’il gère avec son associé, François Kapp.

L’entreprise fondée dans les années 60 traverse alors une période difficile. « On allait droit dans le mur », se souvient Vincent Reuillard, qui place la société en sauvegarde, remplace presque 70 % du staff et redresse la barre. « Dès la première année, on a doublé le chiffre d’affaires. »

2022 et 2023 sont de bonnes années. AMC Sud est leader sur le marché. « On est les seuls à proposer un service complet : découpe, chaudronnerie, usinage, bureau d’études et installation sur site », souligne Wilfrid Bernard, responsable usinage, même si la concurrence existe « dans chacun de ces domaines ».

« ON SAIT TRAVAILLER LE MÉTAL »

L’entreprise fabrique garde-corps, passerelles, bennes, godets, etc. et des pièces plus techniques en usinage. Sa clientèle : les usines de nickel, les collectivités, les agriculteurs, etc. « On touche à tous les secteurs, c’est ça qui est intéressant. » Mais la crise réduit le marché. AMC Sud perd surtout KNS, qui représentait 40 % de son chiffre d’affaires. L’usine du Nord ferme le 31 août 2024. Des concurrents disparaissent. « En ce moment, ce n’est pas la joie, concède le responsable, même si l’usine du Sud fonctionne correctement, la SLN et les sous-traitants passent commande. »

L’effectif a été réduit de moitié depuis les émeutes de mai 2024, mais les difficultés sont surmontées grâce à une solide trésorerie. « C’est ce qui nous permet, malgré la situation, d’investir sur des sujets stratégiques, comme le chantier pour lequel on recrute, on achète de nouveaux équipements et le bateau », explique Vincent Reuillard.

Cette idée lui est venue lors d’un voyage au Vanuatu, en 2023. « Tous les bateaux étaient identiques, style banana boat en fibre. On m’a dit qu’ils étaient fabriqués dans la capitale. Je me suis dit : ici ils fabriquent leurs propres bateaux et nous on importe tout ! » La Nouvelle-Calédonie a une affinité pour l’aluminium, pense-t-il, « et nous, on sait travailler le métal ».