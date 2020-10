Dans le cadre du Service national universel, le SNU, qui vient d’être mis en place sur le territoire, 88 lycéens de Nouvelle- Calédonie et de Wallis-et-Futuna participent à un séjour de cohésion. Durant plus de dix jours, les jeunes sont hébergés au sein de l’internat du lycée Dick-Ukeiwé, à Dumbéa, et participent à des réflexions autour de la citoyenneté, de l’engagement dans la société, le vive ensemble avec également des temps de découvertes sportives et culturelles. Le haut-commissaire de la République, Laurent Prévost, a rappelé l’importance d’impliquer des citoyens autour de valeurs partagées. Il a également témoigné sa profonde reconnaissance aux membres de l’encadrement qui se sont portés volontaires pour participer à cette première session.