Changement de style à nouveau pour la représentation macroniste sur les terres calédoniennes.

Sébastien Lecornu agaçait par son côté pédant et belliqueux. Jean-François Carenco, la langue bien pendue, donnait des sueurs froides avec ses appréciations.

Suivant certainement des consignes, Gérald Darmanin, pas fanfaron, presque en retrait, a pris soin d’économiser sa parole, de ne pas trop s’épancher auprès de ses interlocuteurs ou dans les médias, de faire œuvre de finesse, comme sa « dentelle de Calais ».

Une réussite de ce point de vue, analysent divers conseillers étatiques. Et une attitude plutôt bien vue localement ‒ par comparaison ‒ notamment par les indépendantistes de l’Union calédonienne, les plus explicites quant aux méthodes de l’État sur l’avenir institutionnel.

D’autant que si Gérald Darmanin connaît son dossier, il ne connaît pas la Nouvelle- Calédonie. Or « les Européens ont besoin de comprendre », a redit Roch Wamytan (UC). « Car si nous partons sur des incompréhensions, on n’arrivera jamais jusqu’au bout ou alors on nous imposera un statut qui ne marchera pas », explique le président du Congrès qui dans ce cas imagine déjà faire appel à la médiation de l’ONU ou du Vietnam.

Pour eux, il fallait en particulier qu’il mesure que « le référendum a été une humiliation », a souligné Gilbert Tyuienon sur NC La 1ère.

Les non-indépendantistes ont apprécié cette ambiance plus constructive et le style du ministre : « Il y a une forme de sobriété en termes de communication et en même temps de beaux messages sur l’appartenance à la République, le respect des trois référendums et je pense qu’il a une idée plus claire de la Nouvelle-Calédonie », étape « utile et essentielle », selon Virginie Ruffenach (AEC).

PETITS PAS

C’est dans ce contexte, balisé par le haut- commissariat, que l’on a pu observer quelques avancées. Le ministre s’est entretenu avec tous les groupes indépendantistes : le Palika, l’UPM et l’UC avec le Parti travailliste, le RDO, la DUS et l’USTKE.

Selon Gilbert Tyuienon, l’UC s’est inscrite « dans le temps du dialogue », plus dans « la rupture ». Si le parti refuse de participer en tant que tel aux groupes de travail (il « gardera un œil dessus »), on a vu certains élus aux coutumes, aux réunions connexes, au groupe de travail sur le foncier.

Et le principe de bilatérales avec le ministre, après le Congrès du FLNKS en janvier, est énoncé. Il a été décidé de respecter leur calendrier. Le Palika et le Sénat coutumier sont déjà investis.