L’épidémie continue de gagner du terrain en Polynésie française. Depuis le 15 juillet et la réouverture des frontières, 1 666 cas ont été enregistrés, selon les derniers chiffres présentés par les autorités. 290 cas sont considérés comme actifs et 25 personnes sont hospitalisées dont 11 en réanimation. Sept personnes sont décédées. Les cas actifs sont principalement situés dans les communes urbaines de Tahiti et une trentaine de cas concernent Moorea et, isolément, Bora Bora, Raiatea, Huahine et Rangiroa, aux Tuamotu.

©Grégory Boissy/ afp