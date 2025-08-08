Sémir Al Wardi: « Une garantie serait-elle la souveraineté dans un grand ensemble ? »

DNC : Comment qualifieriez-vous le projet d’accord de Bougival ?

Sémir Al Wardi : Avant de répondre à la question, il est nécessaire de clarifier la problématique : comment trouver une solution d’avenir lorsque les positions des uns et des autres sont aussi opposées ? Quelles sont les solutions pour que les loyalistes et les indépendantistes puissent vivre en paix dans un pays qu’ils aiment tous profondément ? Comment réduire les inégalités dont l’une des communautés est souvent victime ? Comment consolider des institutions qui satisfassent le peuple premier et les « victimes de l’histoire », pour reprendre les termes de Jean-Marie Tjibaou ?

Comment ne pas revivre les drames de la décolonisation de l’Algérie, colonie de peuplement à l’instar de la Nouvelle-Calédonie ? C’est a priori une affaire insoluble tant elle est complexe. Pourtant, les différents partis politiques calédoniens ont bien signé un projet d’accord à Bougival qui dessine les grandes lignes des nombreux accords à venir. C’est un chemin qui est tracé par les différentes parties. Nous sommes au début des négociations qui permettront à l’État de la Nouvelle-Calédonie de se doter peu à peu des pouvoirs régaliens. Le projet est audacieux, novateur, car il crée du droit dont les contours restent à définir avec le concours de tous les partis politiques et de l’État.

Ce projet dépasse les limites de la Constitution française. Roch Wamytan ne disait-il pas à l’État au moment de la négociation de l’accord de Nouméa : « Sortez de vos catégories. Arrêtez de vous enfermer dans le juridique, trouvons un accord pour régler la question kanak… Après on fait l’habillage ». Avec ce projet, l’exigence politique l’a emporté sur la norme juridique.

Des acquis demeurent…

Oui, n’oublions pas que certaines dispositions de l’accord de Nouméa resteront toujours en vigueur, comme le préambule qui reconnaît le peuple kanak et les séquelles de la colonisation. Ensuite, créer un État calédonien dans l’État français, c’est faire preuve d’une grande audace, car ce système constitutionnel n’existe pas encore. Il ne faut pas chercher à identifier un système qui lui ressemblerait (État associé ou fédéralisme ou autre), on prendrait le risque de se tromper. D’autant qu’il faudra concevoir et bâtir cet « État intégré » lors de l’élaboration de la loi constitutionnelle, de la Loi fondamentale, de la loi organique spéciale et à chaque transfert de souveraineté ou de l’exercice de l’auto-organisation. Le projet donne une idée et non la forme définitive de cet État de la Nouvelle-Calédonie.