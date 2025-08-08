Sémir Al Wardi: « Une garantie serait-elle la souveraineté dans un grand ensemble ? »

Décrypté devant les militants loyalistes, critiqué par le FLNKS, le projet d’accord de Bougival est aussi examiné dans le Pacifique, chez les voisins de la Polynésie française où les liens entre les forces indépendantistes tahitiennes et kanak sont établis depuis des décennies. Sémir Al Wardi, professeur en science politique à l’université du fenua, livre son analyse dans un monde en mutation.
DNC : Comment qualifieriez-vous le projet d’accord de Bougival ?
Sémir Al Wardi : Avant de répondre à la question, il est nécessaire de clarifier la problématique : comment trouver une solution d’avenir lorsque les positions des uns et des autres sont aussi opposées ? Quelles sont les solutions pour que les loyalistes et les indépendantistes puissent vivre en paix dans un pays qu’ils aiment tous profondément ? Comment réduire les inégalités dont l’une des communautés est souvent victime ? Comment consolider des institutions qui satisfassent le peuple premier et les « victimes de l’histoire », pour reprendre les termes de Jean-Marie Tjibaou ?
Comment ne pas revivre les drames de la décolonisation de l’Algérie, colonie de peuplement à l’instar de la Nouvelle-Calédonie ? C’est a priori une affaire insoluble tant elle est complexe. Pourtant, les différents partis politiques calédoniens ont bien signé un projet d’accord à Bougival qui dessine les grandes lignes des nombreux accords à venir. C’est un chemin qui est tracé par les différentes parties. Nous sommes au début des négociations qui permettront à l’État de la Nouvelle-Calédonie de se doter peu à peu des pouvoirs régaliens. Le projet est audacieux, novateur, car il crée du droit dont les contours restent à définir avec le concours de tous les partis politiques et de l’État.
Ce projet dépasse les limites de la Constitution française. Roch Wamytan ne disait-il pas à l’État au moment de la négociation de l’accord de Nouméa : « Sortez de vos catégories. Arrêtez de vous enfermer dans le juridique, trouvons un accord pour régler la question kanak… Après on fait l’habillage ». Avec ce projet, l’exigence politique l’a emporté sur la norme juridique.
Des acquis demeurent…
Oui, n’oublions pas que certaines dispositions de l’accord de Nouméa resteront toujours en vigueur, comme le préambule qui reconnaît le peuple kanak et les séquelles de la colonisation. Ensuite, créer un État calédonien dans l’État français, c’est faire preuve d’une grande audace, car ce système constitutionnel n’existe pas encore. Il ne faut pas chercher à identifier un système qui lui ressemblerait (État associé ou fédéralisme ou autre), on prendrait le risque de se tromper. D’autant qu’il faudra concevoir et bâtir cet « État intégré » lors de l’élaboration de la loi constitutionnelle, de la Loi fondamentale, de la loi organique spéciale et à chaque transfert de souveraineté ou de l’exercice de l’auto-organisation. Le projet donne une idée et non la forme définitive de cet État de la Nouvelle-Calédonie.
Retenons que les thèmes essentiels de chaque partie ont été sauvegardés, en échange de compromis qui donnent un résultat paradoxal : un État souverain dans la France. Mais cette invention peut aussi générer de la méfiance, du doute, quant aux intentions des uns et des autres et même de l’État. Par exemple, comment éviter un nouveau repeuplement de la Nouvelle-Calédonie ? Comment faire respecter l’esprit du vivre- ensemble à toutes les forces politiques ? Comment éviter les arrière-pensées des uns et des autres ? Après tant d’années de désaccord, comment croire en un accord possible ?
Ce projet d’accord constitue-t-il, sur le plan politique, le chaînon manquant entre indépendantistes et loyalistes ?
Pour revenir à la problématique, l’audace consiste à répondre à des forces contraires. Comment concilier l’exigence de souveraineté avec l’appartenance à la République ? Il faut dire, contre les puristes, que le concept de souveraineté a considérablement évolué depuis le XIXe siècle. D’ailleurs, nous organisons, en mars 2026, un colloque à l’université de la Polynésie française qui a pour titre « Les nouvelles formes de souveraineté en Océanie ». Pour ne prendre qu’un exemple : que penser des îles Cook, qui sont considérées comme indépendantes par la moitié de l’humanité et non par l’autre ? La France a, par exemple, reconnu l’indépendance des Cook ainsi que les membres de l’Union européenne. Ces États ont donc des représentations diplomatiques. Mais les Cook ne disposent pas d’un siège à l’ONU ni d’une nationalité. Pourtant, la souveraineté de cet État est incontestable. C’est la définition d’Aimé Césaire : « Je suis indépendantiste. Pour moi, ni indépendance ni assimilation, mais autonomie, c’est-à-dire avoir sa spécificité, ses formes institutionnelles, son propre idéal, tout en appartenant à un grand ensemble ».
La question est aussi de savoir si nous pouvons être pleinement souverains dans le monde actuel ? Ce monde où s’affrontent des forces puissantes (les nouvelles Routes de la soie, l’Indo-Pacifique, les puissances régionales…), les dérèglements climatiques, les pandémies et surtout des atteintes continues au droit international. Une garantie serait-elle la souveraineté dans un grand ensemble ?
La question est aussi de savoir si nous pouvons être pleinement souverains dans
le monde actuel ?
Le projet crée l’État de la Nouvelle- Calédonie…
Le projet crée l’État de la Nouvelle-Calédonie qui, comme tous les États, disposera de la faculté de s’auto-organiser, de la compétence de la compétence. Le transfert de chaque compétence régalienne se fera avec une majorité qualifiée et, bien sûr, chaque camp espère soit empêcher soit accélérer ces transferts. C’est le jeu politique. D’ailleurs, certains loyalistes se sont empressés d’exposer à leurs militants leurs propres avantages au détriment de l’idée d’ensemble.
Mais le plus important restera la décolonisation qui ne se limite pas aux institutions. Hélé Béji écrivait que la décolonisation « ne touche pas seulement aux systèmes politiques ou sociaux, mais à toutes les racines des aliénations collectives, des plus invisibles jusqu’aux plus résistantes… La décolonisation apparaît donc comme la résistance de l’humain à sa dépossession ». C’est faire société, de reconnaître l’autre et de l’insérer dans ce projet de société. D’une part, les communautés pourront garder leurs cultures, leurs spécificités et d’autre part, il faudra anéantir la méfiance et parfois le racisme qui hantent les relations entre les Calédoniens. Ce n’est pas gagné !
Enfin, le projet d’accord sera soumis à référendum. Mais les divisions réapparaissent au sein du camp indépendantiste. Pour qu’il y ait chaînon manquant, pour reprendre votre expression, il faudrait une adhésion de tous les principaux partis politiques, que chacun accepte les compromis de l’autre. Ce n’est donc pas gagné non plus.
Quel regard posent les indépendantistes polynésiens du Tavini sur ce projet d’accord ?
Le Tavini a d’abord mis en avant l’instabilité politique en Métropole qui ne garantirait pas le vote qualifié pour la modification constitutionnelle. Ensuite, le parti indépendantiste polynésien a salué « l’engagement au dialogue institutionnel entre les parties » et a réaffirmé son « soutien fraternel au peuple kanak dans sa marche vers la pleine souveraineté », mais en appelant à la vigilance face à un accord bâti sur des « compromis juridiques » et des « constructions institutionnelles ambiguës ». Rappelons que le Tavini est toujours attaché aux définitions de l’indépendance et de la décolonisation des années 60.
De plus, ils sont divisés, à l’instar des indépendantistes calédoniens : par exemple, loin du discours du parti, le président de la Polynésie française, Moetai Brotherson déclare de son côté que le projet d’accord « est un texte innovant, un texte qui pousse la Constitution jusqu’à ses limites ».
Des partis militent pour l’instauration d’un État associé en Polynésie française. Sous quelle forme ? Ce concept traverse-t-il les sensibilités politiques ?
Il s’agit essentiellement d’une proposition de Gaston Flosse, leader autonomiste, qui estimait que le concept d’autonomie était dépassé. Mais, il martelait sans cesse qu’il fallait rester dans le cadre de la République française. Les autres partis politiques n’ont pas vraiment suivi ce thème.
Pensez-vous qu’à travers ce projet d’accord de Bougival, le président de la République, Emmanuel Macron, souhaite ouvrir une nouvelle ère politique dans le Pacifique ?
L’idée de faire évoluer les relations entre la France et son outre-mer est bien antérieure à l’accord de Bougival. Mais, Emmanuel Macron, ne disposant plus d’une majorité, avait écarté ce projet pour se concentrer sur la politique intérieure. Cette question dépend étroitement de la stabilité poli- tique en Métropole. Seules les « grandes questions » sont traitées par le Parlement. La méconnaissance de la classe politique française sur l’outre-mer étant abyssale, ce sujet n’est pas une priorité.
Voyez-vous des rapprochements avec le cadre institutionnel de la Nouvelle- Calédonie ou de la Polynésie française ?
À ce propos, le président de la Polynésie a déclaré : le projet d’accord de Bougival « donne des perspectives, mais on a un chemin, nous, qui est un peu différent, on a une histoire qui est différente de celle de la Calédonie. Un contexte économique et social qui est différent également ». En effet, l’histoire et la sociologie de la Nouvelle-Calédonie sont très différentes de celles de la Polynésie. Il n’y a pas de problème de communauté en Polynésie : les Polynésiens sont métissés et représentent plus de 80 % de la population. Ils maîtrisent leur vie politique qui se déroule dans l’une des langues polynésiennes et disposent des compétences économiques, fiscales et sociales.
La méconnaissance de la classe politique française sur l’outre-mer étant abyssale, ce sujet n’est pas une priorité.
De plus, lors des élections territoriales, les thèmes de campagne des indépendantistes ne portaient pas sur l’émancipation. En 2004, ils gagnent les élections territoriales, avec l’aide d’élus autonomistes, sur la défense de la démocratie. Et en 2023, la campagne des indépendantistes s’appuyait essentiellement sur les problèmes économiques. Pour que la doctrine Capitant sur l’autodétermination (les conditions à réunir pour accorder l’indépendance à un territoire d’outre-mer) puisse s’appliquer, il faut faire campagne sur l’indépendance. Toutefois, les deux territoires ont parcouru souvent le même chemin avec, par exemple, la loi statutaire de 1984 ou l’accord de Nouméa. Mais la loi constitutionnelle pour la Polynésie, qui copiait en partie l’accord de Nouméa, n’a pas vu le jour à la suite de l’annulation du Congrès de Versailles par le président Chirac. Pour conclure cette question, une réforme profonde des relations entre la France et son outre-mer serait souhaitable pour correspondre à la réalité mondiale.
Propos recueillis Yann Mainguet
Bio Express
Docteur en science politique avec une thèse sur « la dualité État-Territoire en Polynésie française (1984-1996) », le professeur Sémir Al Wardi est membre de l’Institut de droit d’outre-mer, du
réseau Asie-Imasie du CNRS ou encore de l’Association française de science politique. L’universitaire, installé à Tahiti, est notamment l’auteur de l’ouvrage Tahiti Nui ou les dérives de l’autonomie et le coauteur avec Jean-Marc Regnault du livre intitulé L’Indo-Pacifique et les nouvelles routes de la soie.