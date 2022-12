Le Conseil calédonien de la sécurité routière, réunissant la Nouvelle-Calédonie, les provinces, l’État et le monde associatif, a annoncé plusieurs mesures en 2023 pour lutter contre l’hécatombe sur les routes (58 accidents mortels et 69 morts en 2022) : sensibilisation dès le plus jeune âge,

campagnes d’images « choc », installation de radars fixes et embarqués avec une présence accrue de l’ordre public sur les routes.

« La volonté est que nous allions plus loin, plus vite et plus fort, a résumé le haut-commissaire, Patrice Faure, l’idée étant de frapper les esprits. L’immense majorité du résultat catastrophique de l’année 2022, c’est avant tout un problème comportemental. »

50 % des personnes décédées affichaient en effet cette année une consommation d’alcool (impliqué dans trois quarts des accidents mortels), de cannabis (56 %), une vitesse exces- sive (deux tiers des accidents), le non-port de la ceinture de sécurité (plus de 50 % des sinistres) et le défaut de permis de conduire (deux accidents sur cinq).

Les chiffres sont les plus mauvais enregistrés depuis huit ans. La Nouvelle-Calédonie reste le territoire français le plus impacté par la mortalité routière. Plus de la moitié des accidents sont survenus en province Sud.