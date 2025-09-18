Sécurité et logement : la province Sud déploie des mesures lourdes

Délocalisée dans l’hémicycle du Congrès, en raison de travaux au sein de la Maison bleue, l’assemblée de la province Sud a voté, jeudi 11 septembre, grâce à la majorité Loyalistes et Rassemblement, un dispositif d’aide à la sécurisation des logements dénommé Sud Sécurité. Prévu d’être déployé en janvier 2026, ce programme doit financer 20 à 30 % d’équipements tels que portes blindées, volets, systèmes d’alarme… Il s’adresse aux propriétaires d’un logement individuel avec un plafond de 240 000 francs par bénéficiaire. Une somme de 500 millions de francs est isolée pour ce projet qui intervient, selon la province Sud, face à « une recrudescence des cambriolages ».
Le groupe Calédonie ensemble a dénoncé « un vrai scandale » après avoir vu rejeté son amendement proposant de ne pas retenir les 10 % de foyers fiscaux les plus riches dans le dispositif, et ce, « au moment même où on réduit les remboursements au titre de l’AMG », l’aide médicale gratuite. La présidente de la collectivité, Sonia Backès, a en outre précisé la stratégie sur le logement et l’habitat : diminuer la densité du parc social, c’est-à-dire détruire des constructions, repenser les politiques d’attribution et de gestion des logements sociaux, réenclencher la résorption des squats ou encore ré-orienter les aides individuelles.
L’opposition, Calédonie ensemble et L’Éveil océanien, ne partage pas du tout ces orientations, voyant là des mesures de représailles à l’encontre des populations océaniennes.