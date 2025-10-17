Sécurité civile : en quête de vérité

Pourtant, plusieurs membres du gouvernement Ponga ont été alertés, dès le mois de mai 2025, dans le détail, du harcèlement subi de la part du directeur adjoint depuis de nombreux mois. Quant à « l’enquête interne » – il n’y a pas eu d’enquête administrative – un audit a effectivement été mené. Mais il aurait commencé le 15 mars pour des conclusions rendues, selon ces témoins, « vers fin mai ». Le général a été suspendu le 21 mars de manière « provisoire en attendant l’issue de procédures administratives et pénales ».

Placé en garde à vue, mercredi 1er octobre pour répondre de cinq plaintes déposées à son encontre au motif de harcèlement moral par des agents de la DSCGR, le premier reprend le travail le lendemain. Trois plaignants sont encore en poste. Le gouvernement explique alors aux Nouvelles calédoniennes qu’aucune suspension n’est prévue pour le moment. « Nous attendons d’avoir plus d’éléments des plaignants », expose le « cabinet présidentiel » qui précise : « contrairement au cas de Frédéric Marchi-Leccia, où une enquête interne avait permis de prendre une telle décision ».

La saison administrative des feux de forêt est-elle assurée par la sécurité civile dans des conditions optimales ? Depuis le mois, et la divulgation des difficultés de cette direction ( DNC n° 931 ), le gouvernement reste en retrait. Plus inquiétant, pour certains témoins directs, chaque prise de parole, si petite soit-elle, est un « tissu de mensonges ».

AUDIT « À CHARGE »

Vu la proximité des dates, cet audit est présenté dans la presse comme étant lié à l’affaire du directeur. Le 28 mars, le gouvernement tient à préciser dans un communiqué qu’il est « totalement indépendant de la mesure de suspension » et « initié bien avant ».

Un courrier du 18 novembre 2024 que nous avons pu consulter annonçait effectivement aux agents la réalisation d’un « audit organisationnel et financier ». « On était ravis parce qu’on allait enfin montrer ce qu’on faisait avec peu de moyens », se souvient un fonctionnaire de la DSCGR. Le document, que nous avons obtenu, stipule qu’il est réalisé dans le prolongement d’un rapport de la Chambre territoriale des comptes de 2023 et qu’il fait suite à un signalement et des plaintes…

Alors qu’il devait concerner « l’ensemble des agents » (près de 50) selon le premier courrier, « une dizaine seulement sont entendus ». Le rapport, qui pointe des dysfonctionnements et formule des recommandations, est jugé « à charge contre le directeur et son épouse », « réalisé pour le dégager ».

Parmi les faits reprochés : la vérification des aptitudes médicales, l’embauche d’une consultante sous statut de pompier volontaire expert en suivi des contraintes psychologiques dont les qualifications sont mises en cause (elle a déjà travaillé pour le gouvernement), des soupçons de favoritisme dans la gestion des plannings, la question du défraiement du personnel de santé lors des déplacements en Brousse, la demande, soutenue par l’Ordre, de recul de l’âge règlementaire des médecins et infirmiers, des points sur lesquels l’administration a été alertée.

On trouve aussi des dépenses d’hélicoptère bombardier d’eau hors marché (mais initiées en l’absence du directeur), ou encore un séjour « privé » de deux jours à Casa del Sol. Des échanges de mails font pourtant état, sur ce dernier point, de l’accueil de renforts métropolitains pour ces deux nuits. La personne ayant fait la réservation de l’hébergement serait à l’origine d’une plainte contre le directeur (lire par ailleurs). L’achat de deux képis est également dénoncé. Il semble pourtant correspondre à la réglementation métropolitaine en vigueur sur le territoire depuis 2018.

Pour plusieurs fonctionnaires, ces éléments sont « bidon ». Et l’audit ressemble au rapport rendu par l’adjoint contre son directeur au mois de février. Qui a tort ou qui a raison sur tous ces points ? Les dysfonctionnements, s’il y en a, sont-ils suffisants pour révoquer le directeur ? La vérité est attendue. Le gouvernement n’a pas répondu à nos sollicitations.