Seconde circonscription : Tjibaou part avec une avance sur Ponga

UN FRONT NON INDÉPENDANTISTE ?

Avec 27 038 voix, le président du Rassemblement n’a sans doute pas fait totalement le plein dans la circonscription. Mais Alcide Ponga devra mettre les bouchées doubles, aller chercher les abstentionnistes et les électeurs de Gérard Poadja ‒ qui laisse ses électeurs « se déterminer librement au second tour » ‒ pour rivaliser avec Emmanuel Tjibaou, dont l’avance de 5 888 suffrages est non négligeable. « On voit mal comment ce retard pourrait être comblé », note le chercheur. D’autant que la commune minière indépendantiste de Houaïlou, avec près de 4 000 électeurs, n’a pas pu voter au premier tour, en raison de blocages et d’exactions.

L’ancien directeur du Centre culturel Tjibaou, qui a visiblement su dépasser les clivages de partis politiques, et notamment ceux persistants entre le Palika et l’Union calédonienne, est à moins de 4 500 voix de la victoire si la participation reste la même au second tour. Emmanuel Tjibaou pourrait en toute logique bénéficier du report des voix du MNIS et de Ronald Frère. Voilà pourquoi « s‘il n’y a pas un front non indépendantiste qui se crée, alors l’indépendantiste va être élu », prédit Pierre-Christophe Pantz. Tout un symbole, car il faut remonter à 1981 pour assister à l’élection d’une personnalité d’une telle sensibilité à l’Assemblée nationale, Rock Pidjot. Depuis le découpage des circonscriptions par Charles Pasqua, aucun indépendantiste n’a intégré les allées du palais Bourbon.

Yann Mainguet

Les autres résultats :

Milakulo Tukumuli : 11, 92 %

Gérard Poadja : 5,28 %

Luther Voudjo : 1, 49 %