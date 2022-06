La ligne dure adoptée par Nicolas Metzdorf est un « aveu de faiblesse », jugent Gérard Reignier et le FLNKS.

« Certains s’amusent à radicaliser le discours. Il faut faire attention aux mots qui sont prononcés », avertit Fidel Malalua. Le FLNKS n’a pas aimé les derniers discours côté loyaliste. Nicolas Metzdorf a fait campagne sur une « ligne dure », mais son nom ne sera pas évoqué. « Quand j’ai entendu certains propos… Des candidats regrettaient les accords. Je suis sur les fesses, lâche Gérard Reignier. On a fait des accords pour ramener la paix, on a ramené la prospérité dans le pays, on a créé des usines… (…) Aujourd’hui, on nie tout. Les accords, la lutte du peuple kanak… J’espère que ça va s’arrêter là. Ils ne vont quand même pas nier l’existence du peuple kanak ! »

À l’inverse, le candidat indépendantiste veut afficher sa « sérénité » face à l’avenir – « c’est l’histoire qui nous guide ». Par le « vivre- ensemble » et la création d’une « nation nouvelle », il veut « donner de l’espoir à tous ». « On a rencontré les milieux économiques. Ils sont plus rassurés par nos discours que ceux d’en face », assure Gérard Reignier, pour qui les loyalistes ne font que « promettre monts et merveilles sur de l’argent qu’on va aller chercher en France, en Europe ». « On sait qu’il y a de l’argent dans le pays, on sait qu’on doit le faire fructifier, on sait qu’on va le trouver. Les députés seront là pour asseoir cette politique de transformation de notre société. »