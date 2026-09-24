Sécheresse : un nouveau dispositif d’intervention

L’Agence rurale a présenté mercredi 23 septembre son nouveau plan d’intervention face à la sécheresse, adopté le 17 septembre. Le dispositif repose sur quatre leviers, selon l’intensité de la sécheresse : soutien aux cultures fourragères, aide à l’irrigation, appui à l’achat de foin et aide à l’achat d’aliments pour le bétail.

Une commission sécheresse, réunissant notamment l’Agence rurale, la Davar, les provinces, la Chambre d’agriculture et de la pêche et les services de la météo, suivra l’évolution de la situation. Pour 2026, 110 millions de francs sont prévus : 50 millions pour la prévention et 60 millions pour les interventions éventuelles. Une première aide à l’implantation de sorgho et de rhodes est déjà ouverte depuis le 2 septembre. Le plan doit permettre d’adapter les aides aux besoins constatés sur le terrain alors que les services météo annonce un phénomène El Niño d’une ampleur sans précédent.