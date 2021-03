Sébastien Lecornu a précisé ce qu’il avait déjà ébauché lors de sa visite en Nouvelle-Calédonie l’année dernière. « Quoi qu’il arrive, il y aura un nouvel accord : ce sera un accord de transition en cas d’indépendance. Ou bien un accord différent en cas de maintien dans la France (…) ». Cette fois dans le JDD, le ministre insiste sur le fait que « le statu quo n’est pas possible, ni politiquement, ni juridiquement, ni même économiquement ». Pour lui, en cas de victoire du oui, « les contours de la pleine souveraineté restent à définir » et en cas de non, « les partenaires politiques se réuniront pour examiner la situation ainsi créée ».

Courte victoire

Si la troisième consultation peut être décidée à partir du 4 avril par un tiers des élus du Congrès, elle laisse cependant « présager la courte victoire d’un camp sur l’autre ». Les deux précédents référendums ont « mis à jour deux blocs ethniquement et géographiquement homogènes ». C’est en ce sens que pour lui, « le statu quo n’est pas possible ». Si « par trois fois, la Nouvelle-Calédonie confirmait son souhait de rester française, il conviendrait alors de lui donner un nouveau statut dans la République » et les partisans du non devront « tendre la main à la presque moitié des électeurs qui auront voté oui. »