Hospitalisations massives, décès, couvre-feu, personnes bloquées à l’autre bout de la Terre. La Nouvelle-Calédonie vit l’une des pages les plus douloureuses de son histoire. Ce sont les mots de Gilbert Tyuienon, porte-parole du gouvernement, prononcés mercredi alors que le territoire déplorait 16 nouvelles victimes du Covid-19 en 24 heures. La difficulté se concentre bien sûr à l’hôpital et dans tous les établissements de santé où nos soignants, les agents administratifs et les bénévoles, très nombreux à proposer leur aide, font un travail remarquable. La Nouvelle-Calédonie peut être fière de la manière dont elle est en train d’affronter cette crise sanitaire.

Mais l’effort n’est pas suffisant et surtout mal réparti. C’est ce qu’a affirmé haut et fort le membre du gouvernement Vaimu’a Muliava afin de bousculer les consciences. Pour prêter main forte aux soignants, pour protéger les fragiles et pour permettre à la Nouvelle-Calédonie se sortir de ce bourbier, il faut se faire vacciner. Penser collectif. C’est un geste de fraternité finalement que nous devons faire. Des erreurs, c’est vrai, ont été commises. Les messages qui ont été répétés depuis des mois n’ont pas porté partout et les circuits n’ont pas forcément été les bons. Désormais, ce n’est plus la masse qu’il faut toucher. Il faut convaincre personnellement, dans les quartiers, les villages et expliquer. Un peu comme la campagne de proximité que promettaient de mener nos politiques pour le référendum. Finalement, c’est une autre mission, et pas des moindres, qui attend les Calédoniens avant de se prononcer sur l’avenir.