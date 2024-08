[DOSSIER] Scénographe et ostréicultrice

« UN GRAND HASARD »

Tout est tombé, ou presque, sous le coup des émeutes. Lucile Bodin a même subi une double peine. Au-delà de la disparition ou du report de projets, son matériel est parti en fumée. « J’avais beaucoup de créations » au Studio 56 de Dumbéa, où étaient entreposés des décors, ses outils et accessoires… Une partie du centre culturel a brûlé le 15 mai. « Il ne reste plus rien. » Et bien peu de revenus.

Le pas dans le monde des huîtres est arrivé « par un grand hasard » et du bouche-à-oreille. Le patron de la société ostréicole recherchait quelqu’un pour tenir le marché le samedi matin. Lucile Bodin a commencé à la mi-juillet et, de fil en aiguille, travaille désormais à plein temps, à la manipulation des poches en mer, aux commandes, livraisons et commerce jusqu’en novembre, « après on verra comment ça évolue ».

En parallèle, l’artiste continue à créer pour le spectacle jeunesse Le gros monstre qui aimait trop lire, mais aussi à réfléchir sur un projet de pièce de théâtre avec Pacifique et Compagnie. Le 13 mai a tourné une page. « Je ne pense plus de la même manière. Il faut s’adapter au nouveau modèle : être autonome », plaide la scénographe évoquant par exemple des décors modulables. « Il faut garder l’énergie. »