L’ancienne ministre australienne des Sports, actuelle ministre de l’Agriculture, sénatrice du Victoria et adjointe du Parti national, Bridget McKenzie, est sous le feu des critiques pour une affaire de corruption présumée.

Elle aurait fait distribuer un million de dollars de subventions à des clubs de tir, avant de recevoir un rapport sur les bénéfices de ce sport. Ce rapport, financé par les contribuables australiens à hauteur de 160 000 dollars, interrogeait plus de 16 000 chasseurs et tireurs.

La représentante a été accusée de distribuer ces fonds dans les régions visées par sa coalition durant les dernières élections fédérales. Un bonus de 36 000 dollars a été attribué à son propre club dans l’État de Victoria.