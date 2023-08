Scal’Air : la station de l’Anse-Vata réactivée

Mise en sommeil en 2022 pour des raisons budgétaires, cette station « témoin », située à l’école des Lys, vient de reprendre du service. Elle mesure la qualité d’un air « non impacté directement par les rejets de Doniambo et des grands axes routiers », indique Scal’Air, et sert de référence pour des comparaisons avec les cinq autres stations soumises à une activité industrielle.

Depuis 2016, les retombées atmosphériques qui y étaient mesurées « mettaient en avant une teneur en nickel supérieure à la seule norme de référence européenne existante ».